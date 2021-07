WhatsApp y Telegram critican a Google y Apple por hackeos de Pegasus

Durante los últimos días hemos vivido momentos de alta controversia debido a la publicación del Pegasus Project.

Una iniciativa periodística internacional que se ha enfocado primordialmente en exponer los países que más han implementado este delicado programa de spyware entre sus ciudadanos.

Esto ha detonado la reacción de distintos altos ejecutivos del sector tecnológico. Algunos de ellos incluso se han visto involucrados en las labores de espionaje.

Así que bajo tal contexto resulta de gran relevancia el punto de vista de los más altos directivos de WhatsApp y Telegram. Ambos han hablado y vale la pena analizar lo que dicen:

En una extensa y muy enriquecedora entrevista con The Guardian, el CEO de WhatsApp, Will Cathcart, entre muchos temas critica el papel que ha adoptado Apple con esta clase de amenazas.

Ya que, desde su punto de vista, esta compañía se ha contenido de adoptar un papel más activo y agresivo contra la existencia de este tipo de spyware:

Espero que Apple comience a adoptar este otro enfoque. Que sea fuerte, que se una. No es suficiente decir, “la mayoría de nuestros usuarios no necesitan preocuparse por esto”. No es suficiente decir “oh, esto son solo miles o decenas de miles de víctimas”.

Si esto está afectando a los periodistas de todo el mundo, y si esto está afectando a los defensores de los derechos humanos en todo el mundo, entonces esto nos afecta a todos.

Y si el teléfono de alguien no está protegido, significa que el teléfono de todos no es seguro.