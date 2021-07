Steam Deck: no tendrá Drift, Valve habla al respecto

Con el anuncio de la nueva consola de Steam, no podemos evitar hacernos muchas preguntas sobre esta y las cosas que puede o no traer, pues con anterioridad ya hemos visto mucho hardware ir venir gracias a algunos problemas que pueden presentar, y no, no solamente nos referimos a los periféricos fallidos de Valve con Steam, los cuales murieron más rápido que el Virtual Boy de Nintendo. Y es justamente gracias a que Nintendo que comenzaron a surgir algunas dudas relacionadas con la funcionalidad de la consola.

Es una realidad que muchos, sino que casi todos, los controles de Nintendo Switch presentan un fallo conocido como Joy-Con Drift, el cual nos impide disfrutar de una buena experiencia de juego, pues los sticks se comienzan a mover por su cuenta, dificultando hacer literalmente cualquier cosa en el juego.

Y en vista de que esta consola es muy parecida a la híbrida de Nintendo, Valve tuvo que hablar sobre sus controles y si es que estos podría presentar un problema similar.

Steam Deck no tendrá Drift

Bueno, es obvio que no podemos comparar de inmediato una consola porque físicamente se parece a otra, pues son marcas muy diferentes la una con la otra. Mientras que Nintendo ha logrado hacerse un nombre gracias a su software y su hardware por igual, Valve ha hecho lo propio con sus juegos y su tienda virtual de juegos llamada Steam.

Pero la comparación entre la Steam Deck y la Switch era obvia e inevitable, por lo que muchas personas comenzaron a llenar las redes sociales con estas y con preguntas sobre un posible drift.

Ante estos, Valve decidió hablar claramente al respecto para aclarar las dudas que cualquier personas interesada en comprar la consola pudiera tener respecto a la calidad de los sticks que esta incluirá.

“Hemos hecho muchísimas pruebasen todos los sentidos, funcionalidad y factores del medio ambiente y todo ese tipo de cosas. Creo que sentimos que esto funcionará realmente muy bien. Y creo que la gente estará muy feliz con este. Creo que será una gran comprar muy buen. Digo, obviamente cada parte se gastará en algún punto, pero creo que la gente estará muy satisfecha y feliz con esto.”

Fue así como lo dijo el ingeniero Yazan Aldehayyat, quien parece estar muy seguro que el Steam Deck será muy bueno desde el lanzamiento. Esto lo sabemos gracias a una entrevista que tuvieron con él las personas de IGN.

¿No tendrá problemas entonces?

No tenemos la seguridad de que ninguna consola en todo el mundo presente fallas, es habitual que lleguen a ocurrir algunos defectos de fábrica en hardware que pueden llegar a afectar a las personas a la hora de jugar.

Pero podemos tener la seguridad de que al menos se está cuidando la calidad de los componentes para que las fallas sean mínimas o inexistentes en la mayoría de las casos.

Como bien se menciona arriba, también hay que tomar en cuenta el factor de uso que cada usuario le pueda dar a su consola, pues entre más rudo y constante sea el uso, menos tiempo de vida pueden tener los sticks y, por ende, comenzar a fallar. Otro factor muy importante es el mantenimiento que se le de al hardware, pues de ser este inexistente o muy descuidado, podría también afectar la funcionalidad de este, justo como ocurre con todos los aparatos electrónicos.

Así que debemos siempre mantener nuestros equipos en un estado óptimo y bien cuidados, lo mismo ocurre con cualquier otra consola que hay en el mercado. Por lo que si es que has llegado a presentar problemas con tus Joy-Con de Nintendo Switch, te dejamos aquí una nota en donde te decimos cómo es que puedes reparar el Joy-Con drift de manera rápida y sencilla. Y en esta otra nota podrás encontrar cómo es que puedes resolver el problema de los Joy-Con que impide que estos carguen adecuadamente.