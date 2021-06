Nintendo Switch: qué hacer si tus Joy-Con no cargan en la consola

Hace poco tuve problemas con los Joy-Con de la consola Nintendo Switch, y no, no fue el clásico drift, ese problema si lo he tenido pero lo logré solucionar de manea sencilla sin tener que abrir la consola misma. Así que si quieres solucionar ese problema, te dejamos la manera de hacerlo en esta nota.

Pero si tu problema es que uno, o los dos Joy-Con no cargan adecuadamente en tu Nintendo Switch, hay tres posibles soluciones que puedes intentar sin tener que abrirlos en absoluto o hacer válida tu garantía.

Volver a sincronizar los Joy-Con con tu Nintendo Switch

La primera vez que me ocurrió este problema, logré solucionarlo fácilmente de esta manera. Asegúrate de tener los Joy-Con desacoplados y la consola Switch fuera del doc cuando hagas este paso. Lo que tienes que hacer es lo siguiente:

Ingresar a la “Configuración de la consola”

Ir a “Controles y sensores”

Después ir a la opción de “Desincronizar controles”

Ahí lograrás eliminar toda la configuración de los controles y solo es cuestión de volver a acoplarlos a la consola para que se sincronicen de nuevo.

Una vez que lo hagas, en teoría ya deberían volver a cargar, solo asegurate de sincronizar todos los demás controles que antes tenías sincronizados.

En caso de que no funcione así, vayamos al siguiente punto.

Actualizar los Joy-Con

También en el mismo lugar, en “Controles y sensores” encontrar la opción de “Actualizar controles” deberás seleccionar esa opción.

Así de sencillo como suena, pues lo que podría estar mal con los controles es el software de los Joy-Con y al actualizarlos deberían volver a funcionar bien, en teoría.

Ahora que si tampoco funcionan al volver a actualizarlos, tenemos una última y muy sencilla opción, y no te preocupes, sigue siendo segura.

Limpiar los puertos

La manera en que logré solucionar mi problema la segunda vez que los Joy-Con dejaron de cargar con mi Nintendo Switch fue limpiando los rieles de los controles y la consola.

Para poder limpiarlos no usaremos ningún tipo de líquido, pues para hacerlo como es debido tendrás que usar un cepillo de dientes seco y limpio, de preferencia uno nuevo que no vayas a usar para otra cosa que no sea dar mantenimiento a tu consola.

Ahora, deberás limpiar la por dentro los controles y la consola, haciendo justo como ves en las fotografías a continuación.

El problema es que se llega a juntar mucha suciedad gracias al polvo y el sudor (en caso de usarlos para hacer ejercicio) y esa suciedad en los Joy-Con y Nintendo Switch es la que impide que los controles se carguen de manera adecuada.

Ahora que si nada de lo anterior funciona, deberás pensar llevarlos a reparar o hacer válida tu garantía de Nintendo Switch.