Masters of the Universe: Revelation es lo mejor que pudo sucederle a He-Man [FW Opinión]

SIN SPOILERS: Ya vimos la primera parte de de Masters of the Universe: Revelation en Netflix, y entendemos por qué todos lucen tan enojados.

Fue una mañana de agosto de 2019 cuando Netflix nos tomó por sorpresa e hizo el anuncio de que había hecho una alianza con la gente de Mattel para revivir a He-Man.

Lo más inesperado fue la revelación de que Kevin Smith, sí, ESE Kevin Smith, sería el encargado de fungir como productor ejecutivo, show-runner, y hasta guionista de algunos episodios.

Fayerwayer 19 Agosto 2019 Kevin Smith hará una serie de He-Man en anime para Netflix Kevin Smith trabaja en el desarrollo de Masters of the Universe: Revelation. Una serie de anime que reanudará el universo de He-Man.

La serie, bajo el nombre de Masters of the Universe: Revelation sería una continuación directa de la serie animada de 1983 y, en ese momento, sólo sabíamos que sería “la batalla final entre Skeletor y He-Man“.

Aunque nunca nos percatamos de que en el título de la serie no figuraba el nombre del héroe original…

El fandom se divide

Hemos visto la primera parte de esta serie en Netflix, que en América Latina cuenta con el título de Amos del Universo: Revelación y que se compone de 5 episodios, cada uno rondando los 22 minutos de duración, justo como el show original.

La serie, si han navegado por Metacritic, Rotten Tomatoes, Reddit y Twitter, se habrán dado cuenta de que se ha detonado gran controversia en torno a He-Man que podría tener a muchos confundidos.

Por un lado la crítica y los sitios especializados han amado la producción otorgando calificaciones muy elevadas a esta primera entrega de episodios. Mientras que un sector ruidoso de usuarios no han dudado en crucificar a la serie y Kevin Smith por la trama de la serie.

No tenemos la mínima intención de viciar o condicionar la opinión de quien no ha visto esta nueva saga. Así que no profundizaremos sobre el motivo de la polarización.

Sin embargo a continuación compartiremos nuestra breve opinión sobre la serie, libre de spoilers, con el objetivo de que sea una herramienta de apoyo que estimule a ver estos cinco capítulos, vivir la experiencia y formar una perspectiva propia sobre lo que hizo Kevin Smith.

Masters of the Universe: Revelation rompe las reglas y es indispensable verla

Amos del Universo: Revelación nos tomó por sorpresa desde el primer minuto. Ya que efectivamente es una continuación directa de He-Man and The Masters of The Universe de 1983.

La animación da un salto muy importante y se percibe una mejora sustancial con la producción de hace casi 40 años. Todo gracias a los chicos de Powerhouse Animation Studios, los mismos detrás de la controvertida serie de Castlevania y Seis Manos.

De modo que el primer episodio, escrito por Kevin Smith, es pura emoción, nostalgia, adrenalina y fan service, hasta que llegamos sus minutos finales.

En donde un giro extremo en la trama sube las apuestas radicalmente y dinamita buena parte de las expectativas y emociones, para quienes sólo esperaban ver un refrito de la producción de hace cuatro décadas ahora en Alta Definición.

Lo que lleva a plantear y responder unas cuantas preguntas, basados exclusivamente en la opinión personal luego de ver los primeros cinco episodios:

¿Es este movimiento complaciente para quienes le rinden culto extremo a la caricatura original? no.

¿Es inadmisible lo que hizo Kevin Smith? tampoco, está fundamentado argumentalmente y sabe mantener la nostalgia de tributo por el resto de los capítulos.

¿La campaña de odio viene de individuos que sólo vieron esos primeros 25 minutos y nada más? es muy probable.

¿Vale la pena ver completa esta serie animada antes de decidir odiarla? absolutamente.

De hecho uno de los puntos más admirables de Masters of the Universe: Revelation es que eleva los estándares muy alto y marca un nuevo nivel para esta franquicia.

Tomando elementos de los cómics en sus mejores aventuras, marcando guiños permanentes a las producciones animadas previas y presentando episodios con guiones mucho más consistentes, sólidos e inteligentes.

Amos del Universo: Revelación tiene un libreto muy astuto y una vez superada la rabieta inicial puede ser una aventura muy grata.

Se siente como una sesión descabellada de Dungeons & Dragons con los personajes de esta franquicia. En donde poco a poco nos vamos percatando de que esto se trata del cierre épico de un cuento muy improvisado que empezó hace décadas.

En conclusión

La original He-Man and the Masters of the Universe era, literalmente, un anuncio comercial animado de 130 episodios para vender juguetes.

Kevin Smith aquí trajo todo al 2021, con la tecnología, la animación, los trucos de guion, las inquietudes, la agenda y la profundidad de nuestra narrativa contemporánea.

El esfuerzo y el logro es admirable. Esta primera mitad merece la oportunidad de verse. Y personalmente creo que justifica de sobra la espera para ver cómo va a concluir la historia.

Es especial si consideramos que desde que la anunció con Netflix el único dato que soltó sobre la trama fue cuál iba a ser su desenlace.