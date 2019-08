Kevin Smith hará una serie de He-Man en anime para Netflix

Kevin Smith trabaja en el desarrollo de Masters of the Universe: Revelation. Una serie de anime que reanudará el universo de He-Man.

Parece que hay una fiebre retro por propiedades de los 80 y los 90. Hace poco descubrimos que G.I. Joe estaba preparando todo para su regreso a las salas de cine; y ahora vemos que He-Man también está de vuelta, en Netflix y bajo la visión de Kevin Smith.

Según reporta Engadget, durante los eventos de la Power-Con, se reveló la producción de Masters of the Universe: Revelation. Una serie de anime exclusiva para Netflix que contará con Kevin Smith como showrunner y productor ejecutivo.

Esta nueva saga de He-Man tiene la peculiaridad de que no será un reboot, ni un remake de la caricatura de los 80. Sino que en realidad retomará la historia de aquella animación y seguirá la trama exactamente donde se quedó.

Más que una secuela es una continuación de aquel clásico. Mismo que, para ser honestos, nunca se distinguió por tener libretos complejos, ni muy elaborados.

Por desgracia en estos momentos no hay mucha información en torno a Masters of the Universe: Revelation. Sólo la imagen promocional de arriba; y la afirmación por parte de Kevin Smith de que esta serie mostrará "la batalla final entre Skeletor y He-Man".

Mattel Television producirá la serie; la cuál será animada por Powerhouse Animation. Es sólo cuestión de tiempo para conocer los personajes. Y antes de los esperado veremos seguramente la línea de juguetes.