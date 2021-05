Expertos de la NASA están detrás de una sustancia en Marte que indicaría si alguna vez hubo vida en el planeta rojo

¿Hubo alguna vez vida en Marte? ¿La habrá en un futuro lejano? son las dos preguntas, en líneas generales, que se hacen los astrónomos de la NASA. Por ahora parecieran estar seguros que una de las dos tiene una respuesta positiva. Por lo tanto, las investigaciones apuntan a explorar el territorio marciano en su mayor cantidad posible.

No es casualidad que hoy hayan dos rovers de la NASA explorando el planeta rojo y otros dos más hayan cumplido con misiones satisfactorias. Además, se espera la puesta en marcha del rover chino, Zhurong. Entonces, el Curiosity de la NASA se encuentra investigando un territorio de Marte en el que podrían haber señales de que hubo vida microbiana en suelo marciano. Los científicos de la agencia espacial dicen que es posible. Parecen estar cerca de percibir los elementos.

Detalla la NASA en una nota que publican en su portal oficial, que un equipo de científicos descubre que es posible la existencia de sales orgánicas en Marte. En caso de que estén presentes en el suelo marciano, estarían como fragmentos de cerámica antigua. Estas sales son consideradas como restos químicos de compuestos orgánicos. Por lo tanto, el equipo sugiere que “podrían haberse formado por procesos geológicos o ser restos de una antigua vida microbiana”.

Alguna vez hubo evidencia de estas sustancias o componentes en suelo marciano, pero no fue comprobada. Entonces, esto respaldaría los procesos teóricos que ya existen sobre los elementos, siempre y cuando se compruebe la detección directa de sales orgánicas.

Y lo que dicen después, es una afirmación que muchos esperan desde hace tiempo. “Respaldaría la habitabilidad marciana moderna, dado que en la Tierra, algunos organismos pueden usar sales orgánicas, como oxalatos y acetatos, para obtener energía”. Es decir, esto es un paso hacia adelante para la creación de una misión tripulada en un futuro no tan lejano.

Los científicos quieren primero corroborar que en la superficie que exploran con Curiosity o Perseverance, existan los restos de las sales orgánicas. En consecuencia, si se confirma, querrán buscar más en el fondo.

“Si determinamos que hay sales orgánicas concentradas en cualquier lugar de Marte, querremos investigar esas regiones más a fondo, e idealmente perforar más profundo debajo de la superficie donde la materia orgánica podría conservarse mejor”, dijo James MT Lewis, geoquímico orgánico que dirigió la investigación. Detalla la agencia espacial que Lewis trabaja para ellos en el Goddard Space Flight Center de la NASA en Greenbelt, Maryland.

El laboratorio que dirige Lewis realizó unos análisis y estos fueron revisados por el Sample Analysis at Mars (SAM). Este es un laboratorio de química portátil dentro del vientre de Curiosity. Los mismos determinan que sí hay presencia de sales orgánicas.

Sin embargo, ser certeros en esta información es complicado. Explican desde el portal de la NASA que SAM calienta el suelo en su paso. Por lo tanto, las rocas marcianas liberan gases que podrían generar información falsa.

Pero no todo está perdido. Debido que las sugerencias de lo encontrado, aparentemente es certero, el equipo de Lewis propone otra herramienta que Curiosity tiene en su vehículo espacial. Se trata del instrumento de Química y Mineralogía, mejor conocido como el CheMin. Este “podría detectar ciertas sales orgánicas si están presentes en cantidades suficientes”. No obstante explican que hasta ahora, CheMin no ha detectado sales orgánicas.

“Estamos tratando de desentrañar miles de millones de años de química orgánica. Y en ese registro orgánico podría haber el premio final: evidencia de que alguna vez existió vida en el Planeta Rojo“.

