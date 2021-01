OVNIS: CIA libera tres décadas de archivos desclasificados y así puedes descargarlos

A todos nos llama poderosamente la atención todo lo relacionado con los Objetos Voladores No Identificados, mejor conocidos como OVNIS.

Muchas veces, antes que tratarse de aliens, puede ser algún fenómeno relativo a tecnología de otras naciones que se mantiene clasificada.

Pero cada una de las evidencias convincentes que se han filtrado por internet resulta innegablemente interesante.

Y ahora, la CIA acaba de darnos un regalo monumental que seguramente nos mantendrá entretenidos durante todo nuestro encierro por la pandemia.

Este milagro, donde básicamente buena parte de Los Expedientes Secretos X se han vuelto públicos, se lo debemos a los campeones de The Black Vault.

Se trata de un sitio dedicado a reunir documentos desclasificados desde hace bastante tiempo. Su fundador John Greenewald Jr, ha alimentado la plataforma tras una labor incansable.

En donde básicamente ha tramitado a la fecha la publicación forzada de más de 10.000 informes antes confidenciales mediante la Ley de Libertad de Información.

Want to know all about the @CIA and their connection to #UFOs?

JUST PUBLISHED: Here is a complete archive of ALL CIA UFO related records going back more than a half century. According to them, this is everything.

ENJOY the searchable pdfs & zip files!https://t.co/irRFG1qeIG

— 🇺🇸 T̷h̷e̷ ̷B̷l̷a̷c̷k̷ ̷V̷a̷u̷l̷t̷ 🇺🇸 (@blackvaultcom) January 7, 2021