Padawan vs. Maestro se vuelven a encontrar: Hayden Christensen regresa para ser Darth Vader en la serie de Obi-Wan Kenobi

Próximamente llegará a Disney Plus la serie de Obi-Wan Kenobi interpretada por Ewan McGregor y Anakin Skywalker dirá presente.

¡Un maestro no puede existir sin su padawan! Y la realidad es que Disney lo entendió a la perfección. La tarde-noche de este jueves 10 de diciembre anunciaron el regreso de Hayden Christensen al universo de Star Wars. Obviamente será para interpretar a Anakin Skywalker A.K.A Darth Vader.

Hayden Christensen regresa al papel que lo lanzó al estrellato en dos películas de la segunda trilogía de Star Wars. Christensen debutó en El Ataque de los Clones y cerró su participación en La Venganza de los Sith.

Ahora vuelve para ser parte del elenco de la venidera serie de Obi-Wan Kenobi, interpretado por Ewan McGregor. La producción estará disponible en la plataforma de Disney Plus.

¿En que época de Star Wars ocurrirán los hechos?

Sobre como se llevará la trama y en qué estarán basados los argumentos, todavía no se dio a conocer. Pero si se supo que los hechos se llevarán a cabo 10 años después de los acontecimiento de La Venganza de los Sith. Lo último que vimos de Hayden Christensen en pantalla, fue cuando se terminó de convertir en el malvado Darth Vader.

Antes de eso tuvo una feroz batalla contra Obi-Wan Kenobi en la que el joven Anakin cayó derrotado por su maestro. La información está enmarcada en la explosión de anuncios que realizó Disney este jueves.

Además del regreso de Anakin, anunciaron que llegarán dos spinoffs de The Mandalorian. Una de ellas es la serie de Ahsoka Tano y otra es Rangers of te New Republic. Asimismo se conoció que Patty Jenkins va a dirigirá el largometraje Rouge Squadron.