Star Wars: Ahsoka y Rangers of the New Republic, dos spinoffs de The Mandalorian que llegarán pronto

Disney anunció el arribo de dos spinoffs de The Mandalorian, con Dave Filoni y Jon Favreau como coproductores.

The Mandalorian comienza a reproducirse: llegarán dos series como spinoffs de la exitosa serie basada en Star Wars. Disney anunció el arribo de Ahsoka y Rangers of the New Republic, coproducidas por Dave Filoni y Jon Favreau.

El anuncio fue realizado por Kathleen Kennedy, cabeza de Lucasfilm, este jueves en el evento especial de Disney.

The Mandalorian, la nave madre para Ahsoka y Rangers of the New Republic

Tanto Rangers como Ahsoka se establecerán en la línea de tiempo posterior al Return of the Jedi. Los eventos de ambas series surgen desde The Mandalorian.

El éxito de The Mandalorian ha sido tremendo, con el chileno Pedro Pascal en el papel del misterioso cazarrecompensas. Actualmente se encuentra en su segunda temporada en Disney+, y se ha convertido en la nave madre para el lanzamiento de varios personajes.

Además del nacimiento de Grogu y el mayor impulso para Ahsoka, la reaparición de Boba Fett ha generado varias opiniones positivas.

Solo se conoce, además de la coproducción de Filoni y Favreau, que Rosario Dawson permanecerá en el papel de la guerrera Ahsoka Tano. Recordemos que, aunque el personaje apareció en Clone Wars, Ahsoka alcanzó buena popularidad en The Mandalorian.

Se espera que en diciembre de 2021 se estrene alguna de las dos.

Disney sigue ahondando en series de Star Wars

La apuesta de Disney por las series de Star Wars va en alza.

Durante el evento también se dio a conocer que Patty Jenkins dirigirá Rogue Squadron, película cuyo estreno se espera para 2023.

Además, se hizo pública la realización de la serie de Obi-Wan Kenobi. Ésta contará con el retorno de Ewan McGregor y Hayden Christensen.