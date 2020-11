Así fue el histórico lanzamiento de SpaceX

Space X junto a la Nasa enviaron con éxito la primera misión formal operativa tripulada a la Estación Espacial Internacional (EEI) desde suelo estadounidense.

Luego del éxito de la misión de prueba Demo-2, la compañía privada espacial, Space X, nuevamente demuestra con este lanzamiento que nació para cambiar drásticamente las exploraciones del espacio.

La cápsula Dragón de la Tripulación despegó a las 7:27PM ET en la parte superior del cohete Falcon 9 de SpaceX, lanzando desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, la noche de este domingo 15 de noviembre.

Dragon has completed 22 flights to and from the @space_station. It was designed from the beginning with human spaceflight in mind – even the first cargo Dragon had a window pic.twitter.com/tpl7smjFhF

— SpaceX (@SpaceX) November 15, 2020