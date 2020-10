NASA y Rusia hacen historia con despegue de la nave Soyuz MS-17 a la ISS

A pesar de todo lo que ha pasado la humanidad este 2020 se podría decir que también ha sido un gran periodo para la historia de la exploración espacial. En particular para la NASA.

Lo vimos hace meses al inicio de la pandemia con la misión conjunta entre ellos y SpaceX para lograr el primer vuelo comercial tripulado.

Y ahora vuelven a lograr una hazaña, en esta ocasión cooperando con Rusia para mandar a una tripulación de astronautas a la Estación Espacial Internacional (ISS) en un tiempo récord sobre la nave Soyuz MS-17.

Este cohete fue lanzado este miércoles 14 de octubre desde el cosmódromo de Baikonur (Kazajistán). La tripulación está conformada por los rusos Serguéi Rízhikov y Serguéi Kud-Sverchkov, acompañados por la astronauta de la NASA, Kathleen Rubins.

El lanzamiento fue éxito desde poco antes de las 6:00 AM y todo se encuentra en orden para lograr una hazaña que lucía antes imposible.

Ya que este vuelo será el primero tripulado de la historia en llegar a la Estación Espacial Internacional en poco más de 3 horas. Todo luego de dar dos vueltas alrededor de la Tierra.

Anteriormente ya se habían utilizado cinco cargueros espaciales Progress para repetir esta trayectoria y comprobar su eficacia.

The space station crew expanded to six people today when the Soyuz crew ship hatch opened at 7:07am ET just a few hours after the Exp 64 crew launched from Kazakhstan. More… https://t.co/9L5DaJFRSa pic.twitter.com/skxgdiKKJH

— Intl. Space Station (@Space_Station) October 14, 2020