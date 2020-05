Los aspectos positivos y negativos de instalar antivirus en los sistemas de Android

El Sistema Operativo de Android y los servicios de Google ofrecen aplicaciones predeterminadas que protegen. Sin embargo en ocasiones no suelen ser suficiente.

El Sistema Operativo de los teléfonos Android, en conjunto con los servicios de Google, vienen con aplicaciones predeterminadas que protegen los equipos de archivos maliciosos. Sin embargo en ocasiones suele no ser suficiente para alejar los peligros de la ciberdelincuencia. En este momento realizan su entrada triunfal los antivirus que consiguieron un lugar en la Play Store.

¿Es necesario reforzar nuestra seguridad con un antivirus? Luis Suárez, ingeniero de Kaspersky, le dijo al portal Xataca las ventajas de instalar un antivirus en tu teléfono celular. Señaló las fallas de seguridad que tiene Google y los puntos por donde los hackers atacan. Resaltó que la inclusión de más protección siempre suma, pues se trata de una medida extra de seguridad.

¿Es todo, instalamos antivirus y estamos seguros?

No necesariamente con la instalación de otros programas alejamos el ataque de archivos malware. La misma reseña explica que a Google le cuesta seguir los controles de estas aplicaciones. Una vez que una app gana un lugar en la Play Store, es porque superó el filtro de Play Protec. Entonces cuando se someten a actualizaciones del sistema, podrían integrar archivos maliciosos y la seguridad de Google no los detectaría.

Además, el mismo ingeniero explica que los análisis de seguridad se realizan a horas en las que los hackers no están al acecho. En conclusión, hay que ser muy cuidadoso de las aplicaciones que instalamos en nuestros móviles. E intentar nunca salir del protocolo de Play Store, es decir no instalar app fuera de los canales oficiales.

Una advertencia que no puede dejar de ser comentada es mantener el cuidado con los Phishing. Los ciberdelincuentes no necesitan de instalar archivos malware para ejecutar este tipo de estafas digitales. Por mucha protección a la que esté sometido nuestro equipo, siempre necesitará nuestra ayuda de no hacer click en enlaces sospechosos.