Expertos entregan medidas para evitar fraudes y robos de dinero por Internet durante pandemia de Covid-19

Desde el 3 de marzo que Chile se encuentra en una alerta de salud producto del Coronavirus. Distintas han sido las medidas que han ido tomando las autoridades de Gobierno para evitar su propagación desde trabajo remoto hasta el cierre de malls, colegios, universidades, restaurantes y espacios que puedan generar aglomeración de personas.

Bajo esa mirada es que Zenta Group, empresa de Desarrollo de Software y Consultora de TI entrega una completa guía de cómo evitar fraudes y robo de dinero producto del aumento de compras en línea y el Home Office.

Hackers en todo el mundo están aprovechando la pandemia para utilizar herramientas digitales para cometer delitos –como robo de datos personales y bancarios– aprovechando el miedo o la búsqueda de información por la pandemia del virus.

“Correos electrónicos falsos de bancos o páginas web con ofertas especiales, aplicaciones en celulares, cadenas de Whatsapp con información de origen dudoso. Todo es propicio para una estafa y ahora llega por el coronavirus, un tema que genera atención y preocupación en todo el mundo” comenta Tomás Vera, Director de investigación y desarrollo de Zenta Group.

“Para los hackers, este tipo de escenario son propicios, por ejemplo el Gobierno y las diferentes instituciones financieras han notificado a toda la población de medidas que tomarán sobre diferentes productos bancarios. Esto hace que todos estemos al tanto de la noticia y los hackers aprovechan esta instancia para llamar a los clientes mencionando las medidas indicadas por el gobierno o los bancos, con esa excusa, solicitan datos secretos de los clientes como por ejemplo de claves dinámicas, usted jamás debe entregar información sensible de su banco a terceros. Otro punto que debe proteger con la misma sensibilidad es su clave única (entregada por el Gobierno) ya que es posible mediante esta clave realizar trámites directamente en línea”.

Entre las recomendaciones se encuentra utilizar un dispositivo (celular, tablet o computador) que cuente con antivirus y sistema operativo actualizado, adicionalmente para las transacciones financieras o de alto riesgo utilice siempre el mismo dispositivo. “Esto permite a las compañías que realizan la evaluación de riesgo, conocer la habitualidad del dispositivo que usted usa para las transacciones financieras y así poder detectar cuando se intenta hacer una transacción de un nuevo dispositivo y así tomar medidas, como pedirle otro factor de autenticación y simplemente declinar la transacción“ comenta Tomás Vera.

Además, analizar las condiciones de la página web donde se está realizando la compra, como por ejemplo al momento del proceso de compra e ingresar la información bancaria, tener especial atención en que la URL comience por https y que en la barra de direcciones aparezca el candado de rigor.

También llaman a asegurarse de que las transacciones con tarjetas de débito y crédito nacionales se realicen a través del sistema servicios reconocidos como WebPay o Paypal, pues esto disminuye la posibilidad de que los datos ahí ingresados sean capturados por desconocidos.

Una de las herramientas sumamente útil para las casas financieras, y así evitar este tipo de estafas es el Machine Learning, que se basa en algoritmos que emplean técnicas de reconocimiento de patrones para evitar fraudes.

Por ejemplo, las instituciones financieras pueden predecir patrones de comportamiento observando y aprendiendo de su habitualidad al realizar transacciones financieras, “cuando uno carga bencina, el 95% de las personas carga entre una y tres veces semanales, esto puede ser muy útil para las instituciones financieras que pelean contra el fraude, porque pueden detectar fácilmente este patrón en usted, sin embargo en esta pandemia este comportamiento cambia, en usted y en la mayoría de personas que se parecen a usted, obligando a que los algoritmos tengan que reaprender sobre su comportamiento, en este momento es cuando usted se encuentra más vulnerable y debe ser muy cuidadoso con sus transacciones y datos sensibles” comenta Tomás Vera, Gerente de investigación y Desarrollo de Zenta Group.

“El Machine Learning que utiliza la inteligencia artificial (o el análisis automatizado para la construcción de modelos estadísticos/probabilísticos) puede ser de mucha ayuda. En Zenta desarrollamos modelos utilizando tecnología de punta que permite homogeneizar las muestras de datos con el fin de facilitar el trabajo de encontrar patrones de comportamiento fraudulento cuando los datos están desbalanceados y así generar contramedidas para evitarlos. Estos modelos permiten detectar y amplificar comportamientos que sin este análisis pueden pasar desapercibidos para el ojo humano, pero utilizando técnicas de Inteligencia Artificial y FraudVis (visualizaciones de datos para el análisis y descubrimiento de fraudes) es posible ahora detectar estos patrones y así disminuir las tasas de fraude de manera efectiva y rápida,” comenta Vera.

Finalmente, desde Zenta Group llaman a comprar en los sitios de confianza que nunca nos han dado problemas y no experimentar en sitios nuevos o que han sido creados hace muy poco tiempo.

