Coronavirus: los cambios de la Academia para la próxima edición de los premios Óscar

La crisis del coronavirus llegó a la Academia. Los organizadores de los premios Óscar anunciaron una serie de cambios que se implementarán en la ceremonia del próximo año. En principio, la admisión de películas que solo estuvieron de forma digital es la novedad más relevante. Sin embargo hay otras alteraciones que harán de la edición 2021 un hecho inédito.

Debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el planeta, muchos de los estrenos cinematográficos pautados para 2020 tuvieron que ser cancelados. La gran mayoría reprogramó fecha para 2021 y hay quienes se aventuraron a incursionar versiones digitales. Una de las reglas para poder optar a un premio Óscar es que la producción audiovisual se debe proyectar, durante siete días en un cine comercial de Los Ángeles.

El coronavirus complica que se pueda cumplir esta regla, por lo que la Academia, por primera vez en la historia, decidió ceder en cuanto a esta normativa. Sin embargo hacen una salvedad. La película tuvo que tener planes de estreno en salas de cine para poder ingresar en las consideraciones de la organización.

En un comunicado aseguraron que no pretenden renunciar a esta normativa. Solo hacen una salvedad por la atípica situación que se vive en la actualidad. Resaltaron que mantienen el espíritu de que las producciones se tienen que vivir en una sala de cine.

"La Academia cree firmemente que no hay mejor manera de experimentar la magia de las películas que verlas en un teatro. Nuestro compromiso con eso no ha cambiado ni se mantiene firme. No obstante la pandemia de COVID-19 necesita esta excepción temporal a nuestras reglas", escribieron. La edición 93 de los Óscars se llevaría a cabo el próximo 28 de febrero del 2021.

El portal Cnet reseñó que los largometrajes internacionales se vieron beneficiados con esta medida. Pues los productores no tendrán que viajar a Hollywood para presentar sus obras de arte. Tendrán la posibilidad de mostrar su material vía streaming.

La organización también anunció cambios en algunas categorías y el criterio para elegir ganadores. Los premios que se entregaban a mezcla y edición de sonido ahora se unificará. Las películas que sean nominadas en la categoría de música, deberán contar con el 60% de sonido original. En el caso de las secuelas y películas franquicias, para poder optar por una consideración, deberán tener dentro de sus producciones un 80% de música nueva.

