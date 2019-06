Resumen de la conferencia de Ubisoft #E32019

Incluyendo Watch Dogs Legion, Ghost Recon Breakpoint, DLC de The Division 2, Uplay+ y más.

Acaba de concluir la conferencia de Ubisoft en E3 2019 donde la compañía presentó algunas novedades y reveló más detalles de otros títulos ya anunciados como Watch Dogs Legion y Ghost Recon Breakpoint.

Si se perdieron la presentación, les dejamos el resumen de todos los anuncios de la compañía francesa.

Watch Dogs Legion

Aunque su anuncio se filtró hace unos días, tal vez el juego más esperado en la conferencia de Ubisoft era Watch Dogs Legion y precisamente con eso arrancó el evento.

La compañía mostró al juego en acción, destacando la característica que se había mencionado antes y es que será posible jugar con una variedad de personajes y no se centrará en un solo protagonista.

A continuación pueden ver el nuevo tráiler y escenas de jugabilidad que a decir verdad lucen bastante bien.

Watch Dogs Legion se pondrá disponible el 6 de marzo de 2020 en versiones para PlayStation 4, Xbox One, PC y Google Stadia.

Ghost Recon Breakpoint

John Bernthal estuvo en el escenario para hablar sobre Ghost Recon: Breakpoint, además de presentar varios tráilers del juego.

Se anunció que la Beta de este título se llevará a cabo del 5 al 8 de septiembre, y para tener acceso garantizado deben reservar, aunque también pueden registrarse en este enlace para tener la posibilidad de participar.

Ghost Recon: Breakpoint se pondrá disponible el 4 de octubre para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Uplay+

Una sorpresa de la conferencia fue la presentación de Uplay+, un nuevo servicio de suscripción dirigido para jugadores de PC.

Este servicio comenzará a operar en septiembre con un precio de USD $14.99 al mes con un catálogo de más de 100 juegos de Ubisoft. Además, se mencionó que en 2020 también estará disponible para Google Stadia.

En este enlace encuentran más información.

Brawlhalla x Adventure Time

Se trata de un evento crossover para Brawlhalla que lleva a Jake the Dog, Finn the Human y Princess Bubblegum como personajes jugables, además de un nuevo mapa, un modo y más detalles.

El evento estará disponible hasta el 25 de junio en este título disponible para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC.

Rainbow Six Quarantine

Se trata de un nuevo juego táctico en primera persona que cuenta con cooperativo para tres jugadores.

La historia está ambientada varios años en el futuro del universo Rainbow Six donde un parásito alienígena comienza a infectar a humanos, por lo que operadores del Equipo Rainbow deberán detener la amenaza.

Este juego en manos de Ubisoft Montreal se pondrá disponible a inicios de 2020.

Roller Champions

Es un juego deportivo free-to-play para PC. Si desean ya pueden probarlo ya que hay un demo gratuito en Uplay del 10 al 14 de junio.

For Honor

Finalmente se lanzará el Modo Espectador para For Honor que llegará en este 2019, además de un nuevo evento llamado Shadows of The Hitokiri.

Tom Clancy's Elite Squad

Un nuevo juego para móviles de enfrentamientos 5v5 donde se incluyen diversos personajes de franquicias de Tom Clancy, como The Division, Rainbow Six e incluso Splinter Cell.

The Division 2

Se anunció que tres nuevos capítulos se agregarán de forma gratuita al juego en los próximos meses.

También se reveló que del 13 al 16 de julio habrá una prueba gratuita para este título.

Y por último, tenemos que Netflix adquirió los derechos para la película de The Division que tendrá la participación de Jessica Chastain y Jake Gyllenhaal.

Gods & Monsters

Se trata de una aventura de libro de historietas sobre un héroe olvidado en una aventura para salgar a los dioses griegos.

Se lanzará el 25 de febrero de 2020 para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC.

Rainbow Six Siege

Pueden ver en acción a Warden, el nuevo operador de Rainbow Six Siege.

Assassin's Creed Odyssey

Se anunció el modo Creador de Historias para Assassin's Creed Odyssey.

¿Qué les pareció la conferencia de Ubisoft?

En este enlace pueden seguir toda nuestra cobertura de E3 2019.