E3 2019: Conozcan las fechas y horarios de todas las conferencias

Estamos a solo unos días del arranque de E3 2019, un evento que atraerá los reflectores de todo el mundo ya que se esperan varios anuncios importantes.

Y es que aunque ha llamado la atención que por primera ocasión PlayStation no asistirá al evento, se espera que Microsoft revele detalles de su consola de siguiente generación y de Project xCloud, además de más información de Google Stadia, la presentación de Netflix, novedades del Nintendo Direct y más.

Así que para que estén bien preparados para lo que se viene, les tenemos una breve guía con las fechas, horarios y más detalles de las conferencias más importantes que se realizarán en el marco de E3 2019:

¿Cuándo? No habrá conferencia, realizarán una "celebración del mundo de los videojuegos" del 7 al 9 de junio.

¿Dónde la veo? Se llevarán a cabo múltiples transmisiones en vivo a través de EA.com y del canal oficial de YouTube y Twitch.

¿Qué esperar? Habrá presentaciones de títulos como Star Wars Jedi: Fallen Order, Apex Legends, Battlefield V, FIFA 20, The Sims 4, Madden NFL 20 y más.

¿Cuándo? Domingo 9 de junio a las 3:00 PM de la Ciudad de México / 4:00 PM de Santiago de Chile.

¿Dónde la veo? Podrán seguirla en el canal oficial de Mixer de Microsoft donde habrá promociones y regalos, pero también por YouTube.

¿Qué esperar? Se dice que darán detalles de su consola de siguiente generación (posiblemente dos modelos) y de Project xCloud, además de más sobre sus títulos exclusivos como Gears 5 y Halo: Infinite. También hay rumores recientes señalan que en la conferencia se anunciará el nuevo título de FromSoftware que es creado en colaboración con George R.R. Martin.

Por cierto, la compañía también llevará a cabo un Inside Xbox el lunes 10 de junio a las 5:00 PM de la Ciudad de México / 6:00 PM de Santiago de Chile.

Hub’s up, briefing’s set, and E3 is officially on the way!

Join us June 9 at 1PM PT / 4PM ET for an #XboxE3 Briefing for all gamers: https://t.co/g1XSsnBUiU pic.twitter.com/j2TIthd5R6

— Xbox (@Xbox) April 16, 2019