Ubisoft anuncia su nuevo servicio de suscripción para PC: UPlay+ #E32019

Ubisoft habló del próximo lanzamiento de UPlay+, un nuevo servicio que permitirá disfrutar de un catálogo de más de 100 juegos de la compañía.

Continuamos en nuestro cubrimiento del E3 2019 con algunos de los anuncios que tuvo Ubisoft hoy en su correspondiente conferencia. Más allá de los anuncios como el de Watchdogs: Legion, la compañía nos mostró un detalle adicional. Se trata de su próximo lanzamiento: UPlay+.

UPlay+ es el nuevo servicio por suscripción dirigido para jugadores de PC. Anunciado por Brenda Panagrossi, vicepresidenta de plataforma y gestión de producto, se plantea como una opción para disfrutar de un catálogo de más de 100 juegos pertenecientes a Ubisoft.

Con esta nueva plataforma, no se requeriría pagar el precio de los juegos de UPlay. En cambio, solamente se tendría que pagar una mensualidad para poder acceder a ellos. Desde septiembre de este año los jugadores podrán utilizarlo y darse de baja del servicio cuando deseen.

¿Qué sabemos hasta ahora?

Más de un centenar de juegos estarán disponibles en el catálogo de Uplay+. Entre estos estarán tanto juegos clásicos como los más recientes lanzamientos. Además, también se dará acceso a los correspondientes DLCs de cada título.

En el video promocional se incluyen los títulos más característicos de Ubisoft que, al parecer, estarán disponibles. En la pieza promocional se muestra a juegos como For Honor, Rainbow Six Siege, Assassins Creed Oddysey, Prince of Persia, Beyond Good Evil, Splinter Cell Blacklist, Steep, Rayman Legends, Anno 1800, Child of Light, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Watchdogs Legion, The Division 2, The Crew 2, Far Cry New Dawn, South Park: The Fractured But Whole, y Gods & Monsters.

La plataforma verá la luz el 3 de septiembre y costará 14,99 dólares el mes. Sin embargo, si te registras ahora, podrás tener un acceso gratuito durante todo septiembre.

Como si fuera poco, Ubisoft también unirá sus esfuerzos con Google. Desde 2020 UPlay+ estará disponible para Google Stadia.