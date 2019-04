Con todo y quejas por la dificultad, Sekiro: Shadows Die Twice vendió 2 millones en 10 días

Todo un éxito en ventas y en popularidad en Twitch.

Activision y From Software han anunciado que Sekiro: Shadows Die Twice ha sido todo un éxito ya que logró vender más de dos millones de copias en menos de diez días, esto a nivel mundial y en sus versiones para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Cabe destacar que este es un logro importante considerando que Sekiro: Shadows Die Twice es un juego de dificultad considerable que de hecho ha sido criticado por algunos por ser poco accesible con los jugadores.

Michelle Fonseca, vicepresidenta de gestión de productos y mercadotecnia en Activision, comentó, "Sekiro: Shadows Die Twice ha aportado algo muy especial y único al portafolio de juegos de Activision. Ha sido un honor trabajar con FromSoftware para ayudar a presentar una nueva franquicia para jugadores de todo el mundo. Los fans han hecho de Sekiro: Shadows Die Twice uno de los lanzamientos más increíbles de 2019 hasta la fecha. El juego se ha desempeñado bien en todas las plataformas, incluida la PC, y estamos entusiasmados con el continuo apoyo de jugadores y críticos. Ha sido gratificante ver cómo los fans disfrutan cuando superan cada desafío."

También con gran popularidad en Twitch

Sekiro también ha gozado de gran popularidad en Twitch, donde tuvo más de 631 millones de minutos vistos durante el fin de semana de su lanzamiento, y 1.1 mil millones de minutos vistos en una semana.

Sekiro: Shadows Die Twice, con más de 50 premios y nominaciones, es la nueva aventura de FromSoftware, creadores de Bloodborne y Dark Souls. Traza tu propio camino hacia la venganza en un nuevo juego de acción y aventuras. En Sekiro: Shadows Die Twice encarnas al "lobo manco", un guerrero desfigurado y caído en desgracia rescatado al borde de la muerte. Tras jurar proteger a un joven señor descendiente de un antiguo linaje, te conviertes en el objetivo de despiadados enemigos, como el clan Ashina. Cuando el joven señor es capturado, nada te detendrá en tu aventura por restituir tu honor, ni siquiera la muerte. Explora el Japón de la era Sengoku de finales del siglo XVI, un brutal periodo de constante conflicto, mientras te enfrentas a inconmensurables enemigos en un mundo oscuro y tortuoso. Despliega un arsenal de instrumentos protésicos letales y poderosas habilidades ninja, al mismo tiempo que combinas el sigilo, la verticalidad y transversalidad, y los viscerales combates cara a cara en una sangrienta confrontación.

Sekiro: Shadows Die Twice se puso disponible el 22 de marzo en PlayStation 4, Xbox One y PC donde ha recibido críticas generalmente positivas.