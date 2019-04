HBO cancela el spin-off de Game of Thrones

Sabemos que internet en estos momento gira exclusivamente en torno a Avengers: Endgame. Pero este fin de semana se viene también uno de los episodios más esperados en toda la saga de Game of Thrones.

Esta situación ha mantenido ansiosos a los fans. Ya que llega por fin un momento dramático que será tan emocionante como doloroso. Pero al final todo llevará a la inevitable aceptación de que la serie está por terminar.

Para mitigar el dolor (y hacer más dinero) HBO anunció hace bastante tiempo, con suficiente antelación, que haría más producciones sobre Game of Thrones. Incluyendo un spin-off precuela sobre este universo. Pero ahora resulta que no.

En entrevista exclusiva para el Hollywood Reporter, Bryan Cogman, guionista y productor ejecutivo de la actual serie que está por terminar, reveló que su proyecto ha sido tirado por la borda:

Mi precuela no está sucediendo y no sucederá. HBO decidió ir por un camino diferente. Entonces, es un adiós. Ya he terminado con Westeros.

Es maravillosamente agridulce. Ciertamente lo extrañaré, pero estoy emocionado de salir solo e intentar estar en la silla del capitán de mis propios proyectos, armado con todo lo que he aprendido.