Ubisoft anuncia la fecha de su conferencia en E3 2019

Ubisoft ha anunciado que su conferencia de prensa en E3 2019 se llevará a cabo el lunes 10 de junio a las 2:00 PM de la Ciudad de México / 5:00 PM de Santiago de Chile.

Ubisoft suele realizar su conferencia en lunes, aunque para esta edición del E3 la diferencia será que no se llevará a cabo la presentación de Sony que habitualmente se hacía unas horas después en el mismo día.

De momento los detalles son muy escasos ya que la compañía solo reveló la fecha y hora de su evento, pero se espera que veamos más información de títulos como Skulls & Bones y Beyond Good and Evil 2, además de novedades del recientemente lanzado The Division 2.

Los fans de Splinter Cell esperan que finalmente se presente una nueva aventura de Sam Fisher, y también existe la probabilidad de que veamos algo relacionado a Watch Dogs y Assassin's Creed.

The countdown to #E32019 is on!

Mark your calendars #UbiE3 kicks off on June 10th 🎉 pic.twitter.com/ziQqbyFLY3

— Ubisoft (@Ubisoft) March 27, 2019