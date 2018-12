Netflix pagará 100 millones de dólares para conservar Friends durante 2019

The New York Times está reportando que Netflix pagará 100 millones de dólares para que Friends continúe en su plataforma durante todo 2019, esto tras darse a conocer que la serie de comedia solo estaría disponible en el servicio hasta el próximo 31 de diciembre.

Por si se lo perdieron, recientemente hubo algo de confusión ya que se dio a conocer que Friends dejaría Netflix al finalizar este año, incluso se compartió una captura de pantalla donde aparecía la fecha límite.

Poco después de eso se anunció que Friends seguiría estando disponible en Netflix para Latinoamérica, y más tarde la cuenta de Netflix Estados Unidos en Twitter compartió una noticia que puso felices a los fans: "El Armadillo Navideño les ha concedido su deseo: Friends seguirá para ustedes en Estados Unidos durante 2019."

The Holiday Armadillo has granted your wish: “Friends” will still be there for you in the US throughout 2019 pic.twitter.com/Yd0VqRzk3r

— Netflix US (@netflix) December 3, 2018