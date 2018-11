Este es el primer celular plegable en la historia que saldrá al mercado

Desde hace un buen tiempo se ha hablado de celulares con pantalla plegable. Hemos escuchado de prototipos tanto de LG como de Samsung, y se sabe que de hecho posiblemente este último muestre uno dentro de unos pocos días. Sin embargo, la carrera por el primer celular plegable que será comercializado la terminó ganando una compañía estadounidense.

Royole Corporation es una empresa que se fundó en Fremont, California. No obstante, su principal expansión se ha dado en China, donde se le conoce como RouYu.

Fue precisamente en el país asiático donde hizo un lanzamiento que quedará registrado para la posteridad: FlexPai, el primer celular plegable que estará en venta.

A continuación veremos el primer acercamiento al equipo:

This is the "world's first foldable screen phone" released by Rouyu Technology, which will use the Snapdragon 8150 processor, but its design is very rough, just to seize the "first", this is a futures product. pic.twitter.com/M0v9o2z0Bw

— Ice universe (@UniverseIce) October 31, 2018