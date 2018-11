LG presentaría un smartphone plegable en el CES 2019

Durante años se ha hablado sobre el arribo inminente de los smartphones con pantalla plegable. Samsung es ubicado por la mayoría como el más adelantado en esta competencia. Pero resulta que habría alguien que los sigue muy de cerca: LG.

Hay que tomar este reporte con relativas reservas. Pero Evan Blass, reconocido por filtrar toneladas de información real sobre la industria de los teléfonos inteligentes; acaba de publicar que LG daría la sorpresa este CES 2019. Presentando un smartphone de pantalla plegable:

I can't speak for Samsung…

…but I do know that LG plans to unveil a foldable phone at its 2019 CES keynote.

— Evan Blass (@evleaks) October 31, 2018