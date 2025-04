Mercado de zapatillas: cómo afectan y cuánto van aumentar las sneakers por los aranceles de Trump

Donald Trump tiene a China y al resto de la economía mundial subida al barco de la incertidumbre. A través de sus decisiones cambiantes, con respecto a los aranceles a los bienes y servicios de importación, el presidente de los Estados Unidos afecta directamente al mercado de las zapatillas.

PUBLICIDAD

Lee más sobre temas similares: [Dos marcas gigantes de zapatillas podrían sufrir el 46% de incremento de precios por los aranceles de Trump]

Marcas como Nike y Adidas tienen fábricas enormes de producción en China, por lo que un arancel del 125%, que anunció este mismo miércoles 9 de abril para el gigante de Asia, claramente incrementará el precio de las sneakers que sean fabricadas en Beijing.

Sin embargo, ahora parece que hay un respiro para el resto de los mercados. En la misma medida de que ahora China pasará a tener aranceles del 125%, Trump suspendió la imposición de aranceles al resto de los países, por los próximos 90 días.

"Debido a la falta de respeto que China ha mostrado hacia los mercados mundiales, por la presente aumento el arancel que Estados Unidos le impone al 125%, con efecto inmediato“, dijo Trump en su red social, Truth Social.

“Considerando que más de 75 países han convocado a representantes de Estados Unidos, incluyendo los Departamentos de Comercio, Tesoro y el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), para negociar una solución a los temas en discusión en materia de comercio, barreras comerciales, aranceles, manipulación cambiaria y aranceles no monetarios, y que estos países no han tomado represalias de ninguna manera contra Estados Unidos, a instancias mías, he autorizado una PAUSA de 90 días y una reducción sustancial del arancel recíproco durante este período, del 10%, también con efecto inmediato“, añadió el presidente estadounidense.

¿Aumentarán las zapatillas?

Marcas como Nike y Adidas tienen sus fábricas entre China y Vietnam. Este último país goza de tener la mayor producción, y al no tener las tasas del 46% anunciadas por Trump, las cosas en teoría deberían volver a la normalidad.

PUBLICIDAD

Fabricas de Nike en Vietnam 2

Decimos en teoría porque el mercado financiero no sólo se rige por números, fórmulas o documentos. También se lleva por la personalidad de los políticos o ejecutivos de alto nivel.

Un solo mensaje en redes sociales podría provocar que las acciones de una empresa suban o bajen. Entonces, debido a que Donald Trump se ha vuelto impredecible en este aspecto, las cosas pueden cambiar de un momento a otro, sin previo aviso.