¿Las zapatillas más feas de la historia o una genialidad incomprendida? Conoce las Nike Air Max Dn 8 Green Strike

Nike lo ha vuelto a hacer. Para bien o para mal, la casa de Beaverton nunca deja de sorprender con sus diseños arriesgados. Las nuevas zapatillas Air Max Dn8 Green Strike son la demostración de esta afirmación.

¿Innovadoras? Sin duda. ¿Hermosas? Depende de a quién se le pregunte. Lo cierto es que este modelo no dejará a nadie indiferente.

Desde el primer vistazo, las Air Max Dn 8 “Green Strike” generan una reacción inmediata. Su parte superior de malla en tono Volt es un estallido de neón que no pasa desapercibido, y los detalles degradados que van del verde brillante al negro crean un efecto visual tan llamativo como desafiante.

Nike Air Max Dn 8 Green Strike

Nike ha optado por mantener algunos elementos clásicos de la línea Air Max, como el mini-Swoosh negro moldeado en el lateral y un parche Air Max reflectante en la lengüeta.

Además, en la parte trasera del contrafuerte de TPU del talón, se encuentra una insignia Air Max Dn de inspiración retro, un detalle nostálgico que no deja de ser curioso dentro de este diseño tan futurista.

El sistema de amortiguación es, sin duda, el aspecto más polémico del diseño. La entresuela de Phylon en negro sólido alberga un sistema de doble cámara compuesto por ocho tubos de aire presurizados en un verde fluorescente.

Nike Air Max Dn 8 Green Strike

Si bien la tecnología promete un retorno de energía optimizado y una experiencia de pisada cómoda, la estética que genera es, cuanto menos, peculiar. Algunos podrían ver en ella un atrevimiento innovador, mientras que otros la percibirán como un exceso visual difícil de digerir.

Nike Air Max Dn 8 Green Strike

Nike es una marca que se ha caracterizado por desafiar los límites del diseño de calzado deportivo, y esta nueva Air Max Dn8 Green Strike parece llevar ese concepto al extremo.

Sin embargo, la pregunta clave es: ¿quién realmente las usará? Para algunos, serán una pieza de conversación y un símbolo de audacia. Mientras que para otros, una zapatilla difícil de combinar y quizás demasiado extravagante para el día a día.

Nike Air Max Dn 8 Green Strike

Al final, el veredicto lo dará el usuario que se atreva a comprarlas y posteriormente a vestirlas. Habrá quienes las vean como una obra maestra de la innovación y otros que simplemente las consideren un error de diseño.