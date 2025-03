Estilo urbano de verdad: El diseñador Salehe Bembury se une con New Balance para lanzar las 991v2 Colors Be The Palette

Salehe Bembury x New Balance 991v2 Colors Be The Palette

El verdadero espíritu del streetwar revive la moda urbana, con el lanzamiento de las nuevas zapatillas New Balance. La famosa marca de Massachusetts se unió con Salehe Bembury para presentar las 991v2 Colors Be The Palette, una zapatilla que no solo resalta por su estética audaz, sino también por su construcción de alta calidad.

Lee más sobre zapatillas: [Las Air Max protagonizan la nueva colaboración de moda urbana entre Nike y Supreme]

New Balance vuelve a sorprender con una colaboración que fusiona diseño vanguardista y comodidad.

A diferencia de la mayoría de las zapatillas de New Balance, estos ejemplares nacieron en Inglaterra. Destacan por su combinación de colores y materiales que capturan la esencia creativa de Bembury.

La parte superior está confeccionada en una malla violeta, complementada con superposiciones de gamuza del mismo tono, otorgándole una textura rica y sofisticada. Sin embargo, lo que realmente marca la diferencia en este modelo son los detalles de contraste: un forro textil en un llamativo verde y una lengüeta trasera de cuero en amarillo mostaza que añaden profundidad visual al diseño.

Salehe Bembury x New Balance 991v2 Colors Be The Palette

Uno de los sellos distintivos de Bembury, su icónico patrón de huella dactilar, aparece grabado en una inserción carmesí brillante ubicada en el lateral del talón.

Este pequeño detalle aporta un toque personal y refuerza la identidad del diseñador en la zapatilla. Además, la doble marca entre Bembury y New Balance se hace presente tanto en la lengüeta de cuero azul como en la plantilla de corcho, destacando la sinergia entre ambos nombres.

Salehe Bembury x New Balance 991v2 Colors Be The Palette

Más allá del diseño, este modelo no sacrifica la funcionalidad. Detalles publicados en el sitio Goat.com revelan que la entresuela ENCAP bicolor proporciona estabilidad y durabilidad, mientras que la espuma FuelCell garantiza una amortiguación responsiva. Para mayor comodidad, las almohadillas ABZORB SBS ubicadas en el antepié y el talón absorben el impacto, ofreciendo una pisada suave y eficiente.

Salehe Bembury x New Balance 991v2 Colors Be The Palette