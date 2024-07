El retro running se pone de moda con las nuevas New Balance 1906A

Si creciste en los 2000 o es una época que recuerdas con cariño, estas zapatillas New Balance probablemente llamen tu atención.

PUBLICIDAD

Yo se que algunos se alarman cuando llamamos retro a algo que ocurrió a principios de la década de los 2000, pero debemos aceptar que algo que ocurrió hace 24 años, ciertamente es parte de un extenso pasado. Estas zapatillas New Balance 1906a lo demuestran con su estilo running de la época, que realmente era épica.

El estilo minimalista se obvio desde el trazado de líneas de diferentes materiales, hasta la combinación de colores, que para muchos podría ser un poco abrumadora, ya que es una zapatilla cargada de muchos diseños que ocurren al mismo tiempo.

Hacen referencia a algo que pasaba en esa época, muchas cosas en un sólo instante, ya que era el inicio de las redes sociales combinadas con la normalización de los smartphones, que para ese entonces era un producto innovador.

Las New Balance 1906A son parte de la legendaria serie de zapatillas 1906, que eran parte del apartado running de la marca. La imagen que nos proporciona la revista GQ nos muestra que la paleta de colores es una abundancia de grises (ellos le dicen plateados) y blancos, en el que se incluyen los cordones y una malla interna que da una sensación maravillosa de comodidad con cada pisada.

New Balance 1906A

No es primera vez que New Balance intenta con esta serie de zapatillas running del estilo retro de los 2000. “ La serie New Balance 2002R ‘Protection Pack’ alias ‘Refined Future’ marcó un momento importante en el ascenso de New Balance en la década de 2020. Inmediatamente llamó la atención de los entusiastas del retro-running debido a una estética que sólo puede describirse como ‘inacabada”, reseñó el medio antes citado.

Estas zapatillas te transportan a la época en la que Britney Spears y Justin Timberlake eran pareja y jugaban partidos de exhibición en las canchas de la NBA. Muchas veces fueron con un par de zapatillas de este estilo.

La revista GQ informa que estas zapatillas salen a la venta en las próximas semanas y costarán aproximadamente 180 dólares.