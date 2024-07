Travis Scott se aleja del estudio para romperla con sus nuevas zapatillas: Las Nike Shark-A-Don “Sail”

Las Nike Shark-A-Don “Sail” de Travis Scott probablemente sean el gran cambio que necesitaba el rapero, con respecto a sus modelos de zapatillas. Acostumbrado a su estilo particular de las Air-Jordan y el calzado muy relacionado a su estilo de música.

El blanco y los colores claros, combinados con diferentes tonos, es quizás lo más llamativo de las zapatillas, que además se la juega con diferentes materiales relacionados con el calzado sport que caracteriza a Nike.

Una tira que se combina entre cuero y malla a medio pie, la goma de la suela que se extiende al borde, diferentes tipos de cuero y gamuza, revisten la zapatilla en diferentes tonos blancos, blancos mate y beige muy claro.

De acuerdo con lo que reseña la revista GQ, las Nike Shark-A-Don “Sail” de Travis Scott cuestan unos 170 dólares. Su lanzamiento está previsto para este otoño (primavera en el sur).

Travis Scott es muy celoso con las zapatillas con las que colabora, ya que siempre suele usar el calzado con el que colabora. Siempre que lanza alguna edición se lo ve usándolas en el escenario, y no sólo por cumplir.

Aunque verdaderamente es un negocio para el rapero estadounidense, es muy fanático de las zapatillas.

Jacques Berman Webster II, mejor conocido como Travis Scott es una de las grandes figuras de la música urbana de los Estados Unidos.

Ganó reconocimiento con su mixtape debut “Owl Pharaoh” en 2013 y desde entonces ha lanzado varios álbumes exitosos, como “Rodeo” (2015), “Birds in the Trap Sing McKnight” (2016) y “Astroworld” (2018). “Astroworld” en particular fue muy aclamado y generó el exitoso sencillo “Sicko Mode”, que se convirtió en su primer número uno en el Billboard Hot 100.

Es también conocido por su relación sentimental con Kylie Jenner, con quien tiene una hija.