¿Fan de Spider-Man? No te pierdas el lanzamiento de las nuevas Puma Suede ‘Miles Morales’

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Sin dudas, uno de los los Spider-Man más populares de la última década es Miles Morales, un personaje del universo de Marvel Comics creado por el escritor Brian Michael Bendis y la artista Sara Pichelli que hizo su primera aparición en el cómic “Ultimate Fallout” #4 en 2011. De ascendencia afroamericana y puertorriqueña, Miles contribuyó con la diversificación del legado de Spider-Man. Por eso, no es de extrañar que su sentido arácnido haya saltado a la moda, y más específicamente al calzado.

PUBLICIDAD

Hace ya un tiempo les contábamos sobre las Across the Spider-Verse x Air Jordan 1 “Next Chapter” y también sobre las Adidas x Marvel Duramo 10 J Spider-Man, y ahora es el turno de que este superhéroe de Marvel salte a Puma para una nueva colaboración.

Esta imagen difundida por Sony Pictures Animation muestra a Miles Morales como Spider-Man, con la voz de Shameik Moore en una escena de "Spider-Man: Across the Spider-Verse" . (Sony Pictures Animation vía AP) AP (Sony Pictures Animation/AP)

Así son las Puma Suede “Miles Morales”

Miles Morales, el popular personaje de Spider-Man, será el protagonista de una nueva versión de las icónicas zapatillas Puma Suede . Así, esta nueva zapatilla rinde homenaje al traje del superhéroe con un colorway en negro y rojo, con una parte superior confeccionada en ante negro, que se complementa perfectamente con el logotipo de Puma en blanco y detalles en rojo, tal y como es su distintivo estilo.

Puma Suede “Miles Morales”

Asimismo, uno de los detalles más destacados de las nuevas Puma Suede “Miles Morales” es el talón, que cuenta con una araña de goma y patrones de telaraña, emblemáticos del héroe arácnido. Además, la tira Formstrip de Puma en cuero blanco se adorna con costuras rojas, mientras que la goma roja en relieve en el talón imita el diseño del pecho del traje de Spider-Man, completado con su logotipo en forma de “V” rodeado de telarañas.

Contrario a lo que se podría pensar, su lanzamiento no coincidirá con la nueva película, ya que “Beyond The Spider-Verse” no se espera hasta 2025. De hecho, las Puma Suede “Miles Morales” estarán disponibles a partir de este 22 de junio en tiendas seleccionadas como Foot Locker, y se ofrecerán a un precio de venta de 90 dólares.