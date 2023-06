Air Jordan lanza solo 100 pares de nuevas zapatillas de Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse Sony Pictures

Spider-Man: Across the Spider-Verse, la nueva película con Miles Morales como protagonista, tiene un segundo calzado oficial Air Jordan, empresa hermana menor de Nike. Pero es una edición especial limitada a solo 100 pares, exclusivo para amigos y familiares: son las Air Jordan 1 Stash Utility Spider-Verse.

Y no está centrado en el héroe arácnido, sino en Prowler.

A continuación, tocaremos algunos spoilers sobre la maravillosa película animada.

La inspiración de las zapatillas Air Jordan en la nueva película del Spider-Verse

En el universo de Into the Spider-Verse, el villano es encarnado por Aaron Davis, tío de Miles Morales. Pero en Across the Spider-Verse, es nada más y nada menos que…

El mismísimo…

Miles Morales.

Miles Morales Spider-Man: Across the Spider-Verse

Es el gran giro de la historia del Spider-Verse, que invitamos a todos a ver en cines cuando tengan la oportunidad, si aún no lo han hecho.

Por lo tanto, las Air Jordan 1 Stash Utility Spider-Verse representan el extremo opuesto a las Jordan 1 High, lanzadas previamente. Si aquellas se inspiran en el Miles – Prowler, estas lo hacen en el Miles – Spider-Man.

Así son las Air Jordan 1 Stash Utility Spider-Verse, versión Prowler

Air Jordan 1 Stash Utility Spider-Verse Zapatillas de Spider-Man Across the Spider-Verse

Veamos las características principales de las espectaculares zapatillas Air Jordan 1 Stash Utility Spider-Verse.

Este calzado deportivo utiliza un esquema de colores negro sobre morado, como el traje de Prowler (Merodeador, en idioma español), en una parte superior construida en cuero y nailon.

Los compartimientos en el costado y el talón, en un ripstop oscuro, cuentan con toques de rosa intenso a través de la marca.

Air Jordan 1 Stash Utility Spider-Verse Zapatillas de Spider-Man Across the Spider-Verse

Como hemos dicho, lo malo es que es una edición especial limitada, puesto que solo se venderán 100 pares para amigos y familiares de miembros de Sony Pictures, además de personalidades de la Jordan Brand. Esta información procede de Sneaker News.

