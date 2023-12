New Balance lanza edición especial de sus 1906U para dar una bienvenida con estilo al Año Nuevo Lunar

La temporada de festividades ya llegó y, con la llegada del Año Nuevo Lunar 2024, New Balance decidió sumarse a la época de celebraciones con sus renovadas 1906U.

Se trata de un lanzamiento que incluye dos variantes de colores distintivos: rosa y blanco roto, añadiendo un toque único a la reciente silueta 1906U de New Balance.

Un Año Nuevo Lunar con mucho estilo

Además de ofrecer dos opciones de color, las 1906U - la U por la palabra Utility- se destacan por su diseño que combina una base textil ripstop con superposiciones sintéticas.

El modelo rosa resalta por su tonalidad suave, cubriendo la mayor parte del empeine y complementándose con la suela de amortiguación N-ERGY.

Por otro lado, la versión en blanco roto presenta acentos plateados, que adornan tanto el icónico logotipo “N” de la marca como algunas superposiciones.

Básicamente, una mezcla de estilo y comodidad perfecta para dar la bienvenida al Año Nuevo Lunar.

Aunque New Balance aún no ha anunciado oficialmente su colección completa para el Año Nuevo Lunar, algunos minoristas selectos - como Up There - ya ofrecen estos modelos a un precio de USD $164.