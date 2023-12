Las nuevas Converse x Wonka son una mezcla perfecta entre magia y dulzura para todas las edades

Con un toque de fantasía y creatividad, Converse lanzará pronto su última colaboración con Warner Bros y su película “Wonka”.

Inspirada en el icónico personaje Willy Wonka, esta línea de edición limitada promete llevar a los fans a un mundo de dulces aventuras y moda original.

Las Converse x Wonka

“Wonka” saltará a la pantalla grande dentro de las próximas semanas. Es a raíz de ello que diferentes colaboraciones, incluyendo una Xbox de chocolate, han llamado nuestra atención.

Ahora es el turno de Converse, con una colección que incluye ropa, merch y varios modelos de sus clásicas Chuck 70.

Las principales son las nuevas “Chocolate Swirl”, que cuentan con cuero marrón decorado con remolinos negros.

Y eso no es todo. En adición, Converse x Wonka cuenta con otras combinaciones de colores: unas “Corduroy High Top Deep” inspiradas en el traje de Willy Wonka y las “Oompa Loompa High Top Orange”, en los colores característicos de la clásica película

Junto a ellas, destacan las All Star BB Trilliant CX, que se presentan en un dorado intenso que añade un toque visualmente atractivo a cualquier conjunto.

Converse / Wonka

Asimismo, la moda y la fantasía de Willy Wonka llegará a los pies de los más pequeños, con estilos como las Chuck Taylor All Star Hi, Chuck Taylor All Star 1V y Chuck Taylor All Star 2V, disponibles en tallas para bebés.

Converse x Wonka

La colección Converse x Willy Wonka estará disponible a partir de este 7 de diciembre en converse.com, con precios minoristas que oscilan entre $ 75 y $ 130.