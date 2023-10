Estas zapatillas Nike de Bob Esponja te llevarán a vivir debajo del mar

Bob Esponja, Patricio Estrella y todos sus amigos son los protagonistas del nuevo concepto de Andrew Chiou para Nike: las zapatillas Nike Dunk Low What the Under the Sea.

Andrew Chiou, director de arte de la Jordan Brand, fanático de animés como Dragon Ball y Sailor Moon, además de cómics en general, vuelve a plasmar sus ideas en una iteración.

Recordemos que son conceptos, zapatillas customizadas que se venden de manera personalizada, a menos que Nike o la Jordan Brand decidan adoptarlas.

Además de Bob Esponja y Patricio Estrella, destacan entre los personajes homenajeados en las zapatillas What the Under the Sea otros como Calamardo, Don Cangrejo, Arenita, Gary y muchos más.

Así son las zapatillas Nike Dunk Low What the Under the Sea de Bob Esponja

Nike Dunk Low What the Under the Sea de Bob Esponja Diseño de Andrew Chiou

¿Qué hizo Andrew Chiou? Retomó un concepto que ya utilizó para unas zapatillas de Super Mario Bros., asignándole un espacio del calzado a cada personaje. Así, por ejemplo, Bob Esponja aparece representado por el color amarillo de su ¿piel? En el swoosh lateral.

La piña, el hogar de Bob Esponja, está en la parte posterior del calzado derecho; los pantaloncillos de Patricio Estrella están en el calzado izquierdo, y así con todos.

Te dejamos acá el esquema utilizado por Andrew Chiou para hacer sus Nike Dunk Low What the Under the Sea.

Por los momentos no hay una fecha de venta de estas zapatillas. Usualmente el diseñador hace sus anuncios a través de su cuenta de Instagram.

La publicación de las Nike Dunk Low What the Under the Sea de Bob Esponja tuvo más de 8.500 Me Gusta, con comentarios elogiándolas y pidiendo mayor información.

“Este hermano quiere romper el internet de nuevo”, dijo uno de sus seguidores, mientras otro señaló que “quiero comprar este par”. La popularidad de Andrew Chiou continúa en ascenso: su cuenta de Instagram superó los 235 mil seguidores.