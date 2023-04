Las zapatillas Nike de Super Mario Bros. ya tienen fecha de lanzamiento, conoce cómo comprarlas

Finalmente, las zapatillas Nike Dunk Low What The Mario, inspiradas en la franquicia de Super Mario Bros., saldrán en preventa este sábado, 22 de abril. Creado por Andrew Chiou, diseñador jefe de la Jordan Brand, este modelo es una producción personalizada en conjunto con Roommate Studio Website.

Es decir, no cuenta con el impulso directo de Nike, solo con el permiso de personalización. Las órdenes se tomarán desde este sábado por un precio aún desconocido y las entregas se realizarán de 2 a 5 meses después, para todas las tallas.

Nike Dunk Low What The Mario Zapatillas creadas por Andrew Chiou

Chiou agregó que habrá algunos pares disponibles para ese día. “Continuaremos informando más esta semana”, indicó el diseñador, reconocido por su pasión por el animé.

Las zapatillas Nike Dunk Low What The Mario no se basan en Super Mario Bros. La Película, aunque se suben a la ola generada por su éxito. Su punto de referencia directo está en el videojuego de Nintendo: utiliza 19 personajes e ítems de la franquicia creada por Shigeru Miyamoto.

Nike Dunk Low What The Mario Zapatillas creadas por Andrew Chiou

Así, tendremos el color rojo y la M de Mario, el verde y la L de Luigi, el verde con detalles de Bowser, el rosa de la Princesa Peach, el blanco con círculos rojos del honguito Toad… hasta las conchas de banana de Mario Kart estarán referenciadas en la iteración.

Junto con el modelo What The Mario hay otro disponible desde este sábado, el de Yoshi, la mascota del fontanero. Sobre él hablamos recientemente en otra publicación de FayerWayer.

La explosión de Andrew Chiou, más allá de Super Mario

Nike Dunk Low What The Mario Zapatillas creadas por Andrew Chiou

Andrew Chiou es uno de los artistas más activos en la producción de modelos personalizados de zapatillas Nike y Jordan. En su cuenta de Instagram, que superó hace poco los 204 mil seguidores, se encuentran 180 publicaciones con sneakers relacionados con animés, como Dragon Ball, Sailor Moon y Pokémon, entre otros.

En su haber como diseñador se encuentra no solo la dirección de arte de la Jordan Brand, sino también diseñador de producto de Apple, diseñador de movimiento en Logan TV y Elastic TV y diseñador de UX / UI en Second Spectrum.

Campañas como la de Rui Hachimura, y pósters de Kobe Bryant y Kyrie Irving, estuvieron en sus manos, según puedes ver en este resumen de su página web.