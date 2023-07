What the DBZ, el nuevo concepto de zapatillas Nike sobre Dragon Ball Z

Dragon Ball es una de las series de culto entre los fanáticos del animé. Creado por Akira Toriyama, primero como manga y luego para la televisión, está cerca de cumplir cuatro décadas y goza de muy buena salud. Tanta como para ser protagonista de un concepto de zapatillas Nike.

What the DBZ nace como idea de calzado deportivo lanzada por Andrew Chiou. Para el despistado que no lo conozca, Chiou es el director de arte de la Jordan Brand, y un fan A1 de animés como el de Toriyama.

Andrew Chiou Jefe de diseño de la Jordan Brand

En su cuenta de Instagram, con 220 mil seguidores, pueden encontrarse cientos de diseños de zapatillas no solo de Dragon Ball, sino también de otras series como Pokémon, Sailor Moon y más.

Algunas llegan a ver luz de forma personalizada, vendiéndolas en ediciones limitadas; otras son tomadas en cuenta por Nike o la Jordan Brand, y otras más quedan guardadas, dispuestas a estar en los pies de cualquiera.

Recientemente, Chiou publicó What the DBZ, con un modelo Nike Dunk Low que mezcla varios de los diseños sobre Dragon Ball que ha elaborado. Sigue el estilo de What the Mario, también de su creación, con varios de los personajes y elementos de Super Mario Bros., franquicia de Nintendo.

Te presentamos las zapatillas Nike Dunk Low What the DBZ, sobre Dragon Ball

Así, en el calzado se mezclan personajes principales como Goku, Piccolo, Vegeta, Gohan, Trunks, el Maestro Roshi, Bulma y las Esferas del Dragón, entre otros.

El resultado es una explosión de elementos evocativos de los protagonistas, que deja a los fanáticos sin palabras y con todo el ánimo de tener la iteración.

What the DBZ Zapatillas de Dragon Ball hechas por Andrew Chiou

What the DBZ Zapatillas de Dragon Ball hechas por Andrew Chiou

La publicación de Andrew Chiou superó los 16 mil Me Gusta, con comentarios esperando ver cuándo será el lanzamiento. Resta esperar a que el diseñador determine si lo construirá de manera personalizada y cuándo lo venderá.

Te dejamos a continuación las imágenes de las zapatillas usadas por Andrew Chiou para la creación de las Nike Dunk Low What the DBZ de Dragon Ball.

Zapatillas Nike de Dragon Ball Hechas por Andrew Chiou

