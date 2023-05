Nike lanzará un segundo modelo inspirado en Spider-Man Across the Spider-Verse

Spider-Man Across the Spider-Verse Sony Pictures

El retorno de Miles Morales a la acción está planteado para el 2 de junio: Spider-Man Across the Spider-Verse, la secuela de la película de 2018, viene con todo. Nike ya había anunciado el lanzamiento de las Jordan 1 High, y ahora cuenta con un nuevo modelo, las Air Max Plus 3.

Hay que matizar: este es un tributo no oficial. Juega con los mismos colores del uniforme del personaje, se inspira en ellos, pero no es directamente una mercancía de la película de Sony.

Nike Air Max Plus 3 Inspiradas en Spider-Man Across the Spider-Verse

Las Nike Air Max Plus 3 son predominantemente negras, como la vestimenta del héroe arácnido en Spider-Man Across the Spider-Verse. No obstante, tiene detalles en azul y rojo tanto en la base de malla, como en el TPU y la suela.

Nike Air Max Plus 3 Inspiradas en Spider-Man Across the Spider-Verse

Con ellos sigue incluso el sombreado y las calcomanías que aparecen cuando el Spider-Man animado llega a la lucha.

Si la empresa del swoosh quiere aprovechar la ola de la nueva película de Miles Morales debe hacer su lanzamiento para los próximos meses, pero como señala Sneaker News, no hay una fecha confirmada. Mucho menos el precio estimado.

Nike Air Max Plus 3 Inspiradas en Spider-Man Across the Spider-Verse

Debemos permanecer atentos con el portal oficial de Nike y las tiendas minoristas seleccionadas.

Spider-Man Across the Spider-Verse, la nueva película del héroe arácnido

La continuación de Spider-Man Into the Spider-Verse se estrena el 2 de junio en cines, con la dirección de Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson. Su guion pertenece a Phil Lord, Christopher Miller y David Callaham.

Recordemos el éxito de aquella película, que llegó a tener hasta un 97% de críticas positivas en el tomatómetro de Rotten Tomatoes, y un 93% por parte de la audiencia.

Spider-Man Across the Spider-Verse Sony Pictures

Spider-Man Across the Spider-Verse tiene como voces principales a Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Issa Rae, Daniel Kaluuya y el guatemalteco Oscar Isaac. A diferencia de la primera película, no estará Nicolas Cage.

Esta nueva película de Sony Pictures durará 140 minutos.