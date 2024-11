WhatsApp ahora muestra cuando están escribiendo un mensaje ¿Qué otras notificaciones sumó?

WhatsApp es sin duda la aplicación de mensajería más utilizada a nivel mundial y haciéndose cargo de mantener esa reputación, no ha parado de realizar actualizaciones que no tienen otro fin más que hacer la experiencia de usuario cada vez más completa y satisfactoria. Como lo reportó WABetaInfo, ahora podrás saber cuando alguien está escribiendo, grabando un audio o mensaje.

Audios, mensajes y escritura, podrás saberlo todo

Esta nueva función ya es parte de varios dispositivos mediante el despliegue de la versión beta de Android. Entre uno de los principales cambios se encuentra el indicador de escritura que si bien ya existe, ha recibido un cambio con ayuda de un diseño más dinámico que le da mayor visibilidad gracias a un ícono de un chat con tres puntos que se animan mientras la otra persona está redactando un mensaje justo como sucede en Messenger.

Al ya encontrarse en algunos dispositivos, periodistas especializados en tecnología como Max Jambor han mostrado una captura de pantalla en las que se muestra esta nueva actualización.

Esta no es la única novedad que llegará a WhatsApp, no sólo se centran en los usuarios normales si no también en la cuentas corporativas, pues integraron los botones de control para gestionar las comunicaciones con las empresas y la transcripción de mensajes de voz.

El 2024 ha quedado marcado para WhatsApp como un año que estuvo plagado de novedades y actualizaciones con nuevas características que buscan optimizar la comunicación y la experiencia de usuario.