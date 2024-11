¿Borradores de mensajes? | Esta es la nueva función de WhatsApp

2024 quedará marcado como un año en el que WhatsApp implementó una serie de actualizaciones para no detenerse en su camino por la innovación y con ello, no sólo mejorar la experiencia de sus usuarios, si no también . La última novedad que ha llegado a la plataforma de mensajería instantánea más popular del mundo es la función de “Borrador”. Esta herramienta, similar a la que ya existía en otras aplicaciones como Telegram, te permitirá guardar los mensajes que has empezado a escribir pero no has enviado, evitando así que se pierdan tus ideas.

Así funcionan los nuevos borradores en WhatsApp

Un borrador en WhatsApp es simplemente un mensaje que has escrito dentro de una conversación, pero que aún no has enviado. Esta función es especialmente útil cuando estás redactando un mensaje largo, te interrumpen y quieres retomarlo más tarde, o cuando deseas pensar un poco más antes de enviar un mensaje.

El funcionamiento de los borradores es muy sencillo e intuitivo. Cada vez que escribas un mensaje en un chat y salgas de la conversación sin enviarlo, WhatsApp guardará automáticamente ese texto como un borrador. Al volver a entrar en ese chat, podrás ver el borrador en la parte superior de la conversación, identificado con una etiqueta que indica claramente que se trata de un mensaje sin enviar.

Con la nueva función de borradores de WhatsApp, podrás retomar tus conversaciones en cualquier momento sin tener que volver a empezar desde cero. ¡Perfecto para cuando necesitas un poco más de tiempo para redactar tu mensaje y asegurarte de que dices exactamente lo que quieres! Así, podrás reflexionar sobre lo que vas a enviar y evitar malentendidos.

Cabe señalar que no es necesario realizar ninguna configuración especial para activar los borradores. Esta función está habilitada de forma automática en todas las cuentas de WhatsApp.