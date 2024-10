Tu WhatsApp puede ser una fortaleza impenetrable para los hackers, si activas estos mecanismos de seguridad

En pleno auge y crecimiento de la era digital, la privacidad informática se transforma en uno de nuestros bienes más preciados. Proteger nuestra cuenta de WhatsApp y absolutamente todos los datos que ponemos en nuestros celulares, tiene que se prioridad para todos los que manejen un dispositivo electrónico.

PUBLICIDAD

Números de teléfono, dirección de correo electrónico, bloqueos de llamadas, acceso a los estados y hasta la foto de perfil, son informaciones que no debemos dejar a la deriva, para que cualquiera que consiga nuestro contacto tenga acceso.

Tu como usuario puedes decidir quién tiene acceso a tu información. Muchas veces caemos en el típico comentario de “yo no soy famoso”, “yo no soy influyente” o “qué plata me van a robar si no tengo”. Sin embargo, no se trata sólo de el mucho o poco dinero que cada quien maneje, sino de la información a la que muchos desconocidos podrían tener acceso.

Datos de instituciones dedicada a la ciberseguridad indican que el phishing sigue siendo el mecanismo más efectivo de los ciberdelincuentes para estafar a millones de personas en el mundo. El inicio de quienes se dedican a realizar este tipo de prácticas es un simple número de teléfono o una dirección de correo electrónico.

Si alguien desconocido tiene el poder de contactarte sin ningún tipo de filtro previo, entonces le estás dando el poder de estafarte sin muchas barreras.

Es por eso que hemos creado esta breve guía para que conviertas tu cuenta de WhatsApp en una verdadera fortaleza, que sea prácticamente impenetrable para los hackers.

Mecanismos de seguridad en WhatsApp

Configura la Revisión de Privacidad: Este apartado de WhatsApp es por donde puedes comenzar para convertir tu cuenta en una fortaleza, empezando por proteger quienes pueden acceder a tu información personal.

PUBLICIDAD

Cuando entras a privacidad lo primero que verás es la Hora de última vez y En Línea

Selecciona la opción Nadie o Mis contacto, para que puedas controlar quienes pueden acceder a cuando estás o no dentro de la app

Foto de perfil

Lo ideal es configurar esta opción con Mis contactos, y al mismo tiempo tienes la posibilidad de seleccionar Mis contactos, excepto, para sacar de la misma lista a quienes no quieres que vean la imagen de tu perfil

Info

La información que compartes en tu bio, incluyendo tu número telefónico, es importante. Podrías poner que Nadie la pueda ver, o sólo tus contactos.

WhatsApp seguridad

Grupos

Es ideal configurar esta opción con Mis Contactos. Y si alguno de tus conocidos te mete constantemente en grupos innecesarios elige Mis Contactos, Excepto y así no incurrirá en esta práctica.

Llamadas

En llamadas puedes silenciar cuando se trata de números desconocidos, así verás la llamada perdida y confirmar antes de contactar que no se trate de alguien desconocido.

Bloqueo de la aplicación

Si eres de las personas que deja su celular tirado en cualquier parte, puedes ejecutar el bloqueo de la aplicación y que para ingresar necesites de tu huella dactilar o rostro para abrir WhatsApp.