¿WhatsApp tiene una papelera donde están los chats archivados? Este es el único método para recuperar conversaciones eliminadas

WhatsApp tiene un montón de funcionalidades, que suelen ser ignoradas por los usuarios del servicio de mensajería más popular de todo el planeta. Sin embargo, hay una de la que todavía no han echado manos los ingenieros de la aplicación de Meta: la papelera.

En otros servicios digitales, la papelera es una suerte de “recipiente” virtual hacia donde van los archivos que borras. Es una especie de limbo para arrepentidos que, en un último momento, quiere recuperar un documento que se eliminó.

WhatsApp no tiene eso. Si eliminas un chat, no hay manera de frenar el vaciado de los mensajes que se compartieron en dicha interacción; al menos no hay un mecanismo directo y simple para poder hacerlo.

Lo que sí hay es una especie de truco o atajo, con el que puedes recuperar una conversación importante que finalizaste sin querer, en uno de esos arranques de limpieza que nos suelen dar en determinados momentos.

WhatsApp Los usuarios ahora pueden ponerle color a sus textos. (Pixabay)

Recuperar chats eliminados de WhatsApp

La única forma de recuperar un chat eliminado, es acudir a las copias de seguridad que se guardan en los servidores de la app y los de Google Drive.

Si eliminas una conversación de WhatsApp y la quieres recuperar, ya que la cerraste por error, lo que debes hacer no ejecutar una copia y acudir a la desinstalación de la aplicación y volverla a instalar.

Sigue estos pasos sencillos que recomienda La Nación:

Desinstalar y reinstalar WhatsApp al celular.

Verificar el número de teléfono y, en caso de tener iPhone, el Apple ID.

Pulsar “Restaurar historial de chats”.

Para mayor seguridad, es posible que se solicite verificar la identidad del usuario, a fin de restaurar tus chats. Para ello la app enviará un código por SMS o llamada si no activó la verificación en dos pasos o las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo.

Selecciona la copia más reciente, antes de la eliminación del chat de WhatsApp.