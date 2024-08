Review realme C65: un smartphone duradero y perfecto para plataformas de reparto con un plus [FW Labs]

Probamos el realme C65 a profundidad y encontramos algunos gratas sorpresas en su propuesta. Entrega más de un plus sí trabajas en apps de reparto.

El realme C65 por fin ha llegado a territorio mexicano y de América Latina, con un lanzamiento oficial, relativamente limitado, pero que viene a probar el terreno para una de las apuestas más interesantes de este fabricante dentro del segmento de gama media, con un smartphone que sabe perfectamente a qué rango pertenece y juega todas sus cartas con astucia para darnos más de una sorpresa.

Los smartphones de gama baja y gama media apenas en el año 2023 podían ser un verdadero dolor de cabeza. Incluso los modelos más accesibles de precio tenían un costo relativamente alto y unas especificaciones técnicas limitadas que sólo garantizaban que la experiencia de uso iba a ser lenta. Nos sucedió en un segmento un poco más abajo con modelos estéticos pero con una velocidad muy mejorable, como el Samsung Galaxy A04.

Mientras que los chicos de realme parece que se han buscado enfocar también en estos estratos ofreciendo teléfonos inteligentes con una configuración de especificaciones técnicas muy llamativas y funcionales. La primera apuesta fuerte nos la compartieron aquí en FayerWayer, cuando nos dieron la oportunidad de probar su modelo 12 Pro+ 5G, con un brutal telefoto óptico con zoom de 3x.

Llevamos al realme GT6 a la playa de Punta Mita y nos voló la cabeza. Cámara brutal, veloz para juegos, se siente premium a ratos pero... Imagen: York Perry.

Pero luego mostraron otra faceta de su catálogo con el realme GT6, que soportó y salió victorioso a una serie de pruebas extremas en uno de los entornos más complicados: la playa. Ahí la compañía nos dejó clara su apuesta, donde cada modelo en cada segmento de gama apunta a un perfil de usuario muy específico, integrando funciones diseñadas para volverles a ellos la experiencia de uso mucho más grata.

Es así como el 12 Pro+ 5G es el modelo perfecto para quienes necesitan tomar foto y video a objetos lejos de su ubicación en entornos de iluminación variable, como por ejemplo en conciertos. Mientras que el GT6 resulta el teléfono ideal para quienes gusten de viajar y tomar retratos al aire libre, como en una salida de vacaciones, con una batería que simplemente no se acaba, incluso corriendo los videojuegos más demandantes.

Así a su modo el realme C65 apuesta por un perfil de usuario muy concreto: aquel que usaría este smartphone como una herramienta de trabajo mientras está en movimiento fuera de casa, que necesita una batería que dure bastante tiempo, que pueda manipular su pantalla en situaciones de clima adversas, como la lluvia y que garantice que esta inversión valdrá la pena, con un smartphone que tendrá una vida útil de hasta 4 años y no 2, como la mayoría.

El realme C65 juega con sus especificaciones técnicas para dar de todo un poco

La unidad del realme C65 que tuvimos oportunidad de reseñar cuenta con las siguientes especificaciones técnicas. Una lista interesante que se convierte también en otro ejemplo de cómo el fabricante desde el hardware va perfilando el tipo de usuario al que busca conectar dentro del mercado:

realme C65. Imagen: York Perry.

Pantalla: LCD HD+ IPS de 6,67 pulgadas con de 720 x 1.604 píxeles de resolución a 90 Hz, 180 Hz de respuesta táctil. Brillo máximo de 625 nits

Dimensiones y peso: 164,6 x 76,1 x 7,64 mm con un peso de 185 gramos

Procesador: MediaTek Helio G85 con una GPU ARM Mali-G52

Memoria RAM: 8 GB

Almacenamiento: 256 GB. Con ranura microSD de hasta 2 TB

Cámara trasera: Lente Principal: 50 MP, apertura f/1.8, amplitud de visión de 79,5º. Lente de profundidad: 2 MP, con apertura f/2.4.

Cámara frontal: 8 MP, f/2.05.

Batería: 5.000 mAh. Con carga rápida a 45 W.

Sistema operativo móvil: realme UI 5.0 basado en Android 14.

Conectividad: LTE, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, USB-C, NFC y entrada para audífonos de 3,5 mm.

Lector de huellas: Lateral

Otros: Altavoces estéreo, protección IP54, Modo Motocicleta

Para la dinámica actual en el mercado mexicano nos llama atención por ejemplo la integración de una ranura para tarjetas microSD y la entrada de 3,5 mm para audífonos convencionales. Un detalle que se agradece y que resulta necesario para el tipo de perfil al que apunta este modelo.

La carga más rápida y el grip más cómodo: el realme C65 tiene más de un plus

Cuando vimos que el realme C65 contaba con una batería de 5.000 mAh pero una carga rápida de 45W temíamos que el proceso sería lento, pero para nuestra sorpresa no fue el caso. En este segmento de gama media los tiempos suelen rondar entre las dos horas y media y hasta las tres, como sucede con el modelo referido de Samsung al inicio de esta reseña. Pero aquí no, en aproximadamente 50 minutos el teléfono estaba al 100%. Esto con el modo avión activado y todo lo demás inhabilitado, en escenarios con todo conectando ronda cerca de 80 minutos.

Los usuarios acostumbrados a la gama media alta, alta y premium tal vez estén habituados a periodos menos largos que hora y media pero al final la espera que demanda el cargador vale completamente la pena. Durante nuestras pruebas en días de uso moderado o estándar la batería duraba hasta dos días completos. Mientras que en las sesiones más rudas su autonomía igual ajustaba una jornada completa.

realme C65. Imagen: York Perry.

Siguiendo las tendencias estéticas actuales en el mercado el realme C65 ha optado por un diseño con laterales planas, lo que genera esta sensación de agarre o grip más cómodo. Algo indispensable si estaremos utilizando el dispositivo trabajando en la calle. Igual debemos admitir que su diseño se siente más atractivo para el segmento de precio.

Los acabados, las texturas, la alineación de las cámaras y su forma nos sugerirían que pertenece a una gama más elevada, igual que sucede con su rendimiento en la mayoría de los escenarios, pero su precio es mucho más accesible.

Tenemos que hablar de la pantalla del realme C65

El realme C65 entre la mezcla de sus elementos se postula claramente como un smartphone ideal para quienes trabajen en plataformas de entrega o delivery de artículos, como Uber Eats, Didi Foods, Rappi y similares. Pero es ahí justamente donde encontramos un detalle a considerar. Tenemos que ser honestos, la pantalla es tal vez una de las áreas de mayor oportunidad para este modelo.

Su display IPS LCD de 6.67 pulgadas con una resolución de 1604 × 720 píxeles brinda una calidad de imagen sorprendentemente buena para un dispositivo de esta gama en interiores, como una casa o una oficina. Los colores son vivos y el brillo es por lo general adecuado. Pero en la calle, con entornos de alta luminosidad, en realidad puede llegar a ser incómodo el ajuste automático del brillo.

Dicha situación nos llevó a mantener siempre el brillo de pantalla al tope en casi todo momento, particularmente en las pruebas de fluidez y navegación. Lo que obviamente llevó a un periodo más corto de autonomía. Encima, tal como se puede observar en la foto puede resultar un poco bajo para la luz del sol de mediodía:

Probamos el realme C65 a profundidad y encontramos algunos gratas sorpresas en su propuesta. Entrega más de un plus sí trabajas en apps de reparto. Imagen: York Perry.

En lo que refiere a fluidez, el teléfono no dará un solo problema siempre y cuando se utilice de manera disciplinada para lo que estemos realizando en el momento, eliminando apps innecesarias corriendo en segundo plano por ejemplo mientras el usuario se encuentre en su ruta de viaje de entrega.

En general el sistema operativo móvil corrió como mantequilla, la descarga de apps y su instalación fue aceptable y sólo se notaban problemas de fluidez al saturarlo de procesos, como corriendo videojuegos y saltando a plataformas de streaming para luego volver a aplicaciones que demandan el uso del GPS. Pero en general fue algo asequible para su segmento de gama.

La buena noticia es que el smartphone cuenta con un modo AI Boost que mejora la fluidez de la experiencia bastante, brindando hasta 16 GB de RAM en memoria dinámica. Aunque esta configuración no está por defecto y es necesario activarla en ajustes.

El realme C65 pudimos usarlo en la lluvia: tiene 48 meses de garantía, Modo Motocicleta y más

Uno de los elementos que más llaman la atención desde el momento mismo en que desempacamos el realme C65 es que cuenta con un sello de 48 meses de garantía de fluidez, a lo que se le suman cuatro años de actualizaciones. El planteamiento de la compañía con este proyecto es que la velocidad que tiene el teléfono cuando lo estrenas en sus primeras semanas será la misma en esencia cuatro años después. Algo importante para quienes necesitan una herramienta de trabajo constante y confiable.

Destacamos también la optimización de algunas funciones de Android 14 que aquí se potencian y refinan con la capa de UI 5.0, como la función Smart Touch para operar el teléfono en la lluvia o con manos mojadas. La respuesta táctil es mejorada mediante un algoritmo para detectar los dedos y podemos constatar que funciona muy bien.

Aquí en México es temporada de lluvias y pudimos salir al exterior bajo una llovizna para probar la respuesta del dispositivo con el display cubierto por varias gotas y resultó sorprendentemente responsivo. Lo que lo posiciona nuevamente como una alternativa a considerar si se trabaja con apps de delivery.

El modelo también cuenta con una función de gestos sin contacto, donde basta con mover la mano a 40 o 30 centímetros de la pantalla para que el display reaccione, haga scroll o se desplace por la interfaz de algunas aplicaciones.

Pero tal vez la joya de la corona en sus funciones es el Modo Motocicleta: Ideal para Rappi, Uber Eats y demás. En donde la interfaz y el consumo de recursos se optimizan para maniobrar el dispositivo mientras uno se encuentra rodando sobre el vehículo, claro, con sus debidas precauciones y paradas transitorias cuando lo amerite.

A eso le sumamos que este smartphone cuenta con un botón dinámico, para configurar atajos y ajustar a la medida de nuestras necesidades su uso. En sí, fuera del detalle de la pantalla a mediodía es un excelente dispositivo para su segmento.

Ahora llega el momento de evaluar su cámara.

La cámara de realme C65 se defiende bien para su gama y superó al GT6 en este detalle

Partimos con la sorpresa que nos dio el realme C65. Hace poco habíamos probado el GT6, donde su cámara frontal nos impactó en muchos aspectos y su cámara para selfies nos pareció bien a secas. Aquí la del C65 nos llamó mucho la atención por tomar autorretratos con algunos mejores detalles su hermano mayor.

El retoque de imágenes es más mesurado y los colores tienden a ser más realistas que vívidos e intensos, lo que le da un toque menos plástico o maquillado a todo. A la par que el desenfoque de fondo es sensato y estético. Nos gustó más que la frontal del GT6. Y de hecho la cámara principal resultó que también tomó mejores retratos de las flores. Casi como si fuera una lente macro.

Mientras que el Modo Retrato de la cámara principal demostró ser convincente incluso en interiores, con un difuminado a ratos granulado pero lo suficientemente bueno como para lograr retratos atractivos y dignos de compartirse en redes sociales:

Lo que nos lleva a conectarlo con la conclusión inevitable a la que llegamos luego de probar la cámara frontal: Este sensor en la mayoría de los casos puede resultar entre impactante, muy funcional y meramente anecdótico. Ya que brinda resultados muy satisfactorios para su gama en entornos iluminados y sin usar el zoom.

Pero al tomar foto y video en lugares con poca luz o con la luz menos favorable se delata el segmento del dispositivo. Tal vez uno de los ejemplos más claros de estos saltos lo encontramos en las pruebas a fotos de exteriores y de deportes:

Las fotos de comida y el modo nocturno: mucho qué mejorar

El realmeC65 cuenta también con los mismos filtros que el GT6. Así que decidimos correr en paralelo las mismas fotos de comida y entornos nocturnos. Para el caso de los alimentos y bebidas seguimos la misma secuencia: la primera imagen es la cámara en Modo Normal sin filtros, la segunda tiene el filtro Vívido, la tercera el filtro de Comida y la final el Modo Urbano activado:

Como podemos apreciar aquí los filtros sacan de toda proporción la realidad de los tonos y en algunos casos la saturación es tal que la imagen hasta puede lucir fuera de foco. El Modo Urbano no es tan contundente como el del GT6, pero igual brinda resultados más aterrizados y estéticos. En todo caso, cuando se trata de comida, usar la configuración normal sin filtros es la mejor alternativa.

En lo que respecta al modo nocturno su desempeño está dentro de los parámetros habituales del segmento de gama al que pertenece. Lo que significa que se necesita prácticamente un tripie y algo de apoyo de iluminación para obtener una buena toma en exteriores. Mientras que en interiores es complicado en verdad obtener una foto nítida:

El video del realme CS65 no está nada mal siempre y cuando no uses el zoom

La toma de video deportivo, en el parque y la calle nos dan una idea de los detalles que puede presentar la cámara en este apartado, donde la nitidez de la imagen, siempre y cuando no se use el zoom, es bastante aceptable, pero la estabilidad del video no es la mejor.

A final de cuentas la cámara es funcional pero cumple con lo que cualquiera esperaría para un smartphone de su segmento de gama media.

En conclusión: realme C65 da más de un plus para su gama

realme C65. Imagen: York Perry.

El realme C65 llega a México por el momento teniendo a la cadena de tiendas departamentales Coppel como su punto de venta oficial por un precio de MXN $5.499. Aunque habrá otros negocios que se sumarían a lo largo de las semanas, en teoría.

Estamos ante un smartphone que resulta bastante atractivo por su propuesta, sus funciones, su fluidez, la batería que dura bastante y su precio accesible con relación a todo lo que nos da.