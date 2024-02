Review realme 12 Pro+ 5G: una cámara brutal que coquetea fuerte con un segmento superior [FW Labs]

El realme 12 Pro+ 5G llega al mercado de México y América Latina para posicionarse como una de las alternativas más inquietantes y llamativas para su segmento. Respaldado por un montón de elementos en distintos apartados que se convierten en sólidos argumentos para decantarse por este modelo.

Hace algunos días les compartimos un artículo de primeras impresiones con el hands-on sobre el dispositivo, hablando más que nada sobre la experiencia general de uso y la sensación de su manejo desde el momento mismo de su unboxing.

Ahí destacamos particularmente cómo se lograba transmitir desde el primer instante esa filosofía de la compañía de darle al consumidor una sensación y experiencia de “Producto Premium orientado al valor”.

Si bien en materia de diseño se repetían algunos elementos del modelo previo, como la lógica de la apariencia de su sensor fotográfico trasero, hubo algunos agregados estéticos llamativos.

El realme 12 Pro+ 5G es una clara evolución del modelo de la generación previa, respetando aquello que hicieron bien (si no está roto no lo rompas) y agregando algunos detalles que, en definitiva, lo convierten en el mejor smartphone hasta la fecha desarrollado por este fabricante para el segmento.

Las especificaciones técnicas del realme 12 Pro+ 5G no le piden nada a la competencia

Un claro ejemplo de las mejoras en potencia con el realme 12 Pro+ 5G lo encontramos en su hardware, donde todo el smartphone corre potenciado por un procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2.

Este chipset fabricado con el proceso de 4 nm de Samsung, cuenta con una indispensable eficiencia energética para la suma de los demás componentes de este smartphone. Con su arquitectura de 8 núcleos de 64 bits, que incluye 4 núcleos ARM Cortex-A78 a 2,4 GHz y 4 núcleos ARM Cortex-A55 a 1,95 GHz, ofrece un rendimiento fluido para sesiones de uso promedio y hasta ligeramente rudas.

Encima su GPU Adreno 710, que corre a 940 MHz, mejora la capacidad gráfica de su display, en donde tenemos una interesante pantalla curva con una frecuencia de actualización de 120 Hz.

En ese aspecto cabe detenernos un poco más. Ya que el realme 12 Pro+ 5G cuenta con una pantalla Curved Vision Display de 120 Hz, que ofrece una experiencia visual bastante llamativa.

Durante las pruebas tuvimos a un lado en casi todo momento un Motorola Moto G200 y un Samsung Galaxy S22. En todo momento la visualización de contenido, ya fuera fotos, videos o streaming, era más impactante en el realme 12.

Esto se debe a su display OLED FHD+ de 6,7 pulgadas con una resolución de 2412 x 1080 pixeles, con 1.070 millones de colores, una gama de colores 100% P3, una frecuencia de muestreo táctil de 240Hz, un brillo máximo global de 800 nits y un brillo máximo local de 950 nits.

La pantalla curva es un detalle que se agradece, le da un toque gallardo que se complementa con el cuerpo exterior trasero, que está integrado mediante una textura de piel vegana, compuesta por materiales de silicona resistentes a la suciedad, que da una buena sensación de agarre que resulta además muy agradable al tacto.

Imagen: FayerWayer | Tenemos en nuestras manos el nuevo realme 12 Pro+ 5G y cocinamos una reseña intensa. Aquí tienen nuestras primeras impresiones.

Hay varios detalles de aspecto metálico texturizado, un bisel acanalado dorado y una esfera pulida con efecto rayos de sol. Todos estos elementos en conjunto logran una experiencia cómoda, fluida y hasta con algún cierto aire de lujo.

Tener este smartphone entre las manos estimula los sentidos y podemos afirmar que podría gustarle a algunos usuarios exigentes en ese terreno. En ese aspecto es un acierto la colaboración del Design Studio x Ollivier Savéo, con elementos inspirados en la relojería de lujo.

Pero vamos al factor más crucial de este smartphone: el apartado fotográfico.

El realme 12 Pro+ 5G afirma tener el mejor teleobjetivo periscópico del segmento... y podría tener razón

La joya de la corona con el realme 12 Pro+ 5G es sin lugar a dudas su cámara, que sigue la tendencia iniciada por otros fabricantes compatriotas en el segmento, como lo hizo en su momento OPPO, dejando de lado las lentes macro para mejor integrar telefotos o teleobjetivos con un brutal zoom óptico, no solo digital.

Es así como tenemos una mezcla de elementos muy llamativa aquí en materia de hardware para captura de imágenes y video. Con un Sony IMX 890 de 50 MP a 4096 x 3072 con distancia focal equivalente a 24mm, apertura f/1,8 en la cámara principal. Mismo que se suma al brutal sensor OmniVision OV64B del teleobjetivo periscópico a 64MP con una resolución de 4624 x 3472.

Imagen: York Perry | Review realme 12 Pro+ 5G: una cámara brutal que coquetea fuerte con un segmento superior [FW Labs]

Encima ese lente cuenta con tecnología de fusión de píxeles 4en1, píxel de fusión de 1,4μm, distancia focal equivalente a 71mm, Apertura f/2.6, Revestimiento antirreflejos ALC y hasta soporte OIS, así como un zoom 6X ISZ.

En ese aspecto el realme 12 Pro+ 5G establece un nuevo estándar con su tamaño de sensor de 1/2″, que es 2,62 veces el del sensor de teleobjetivo del iPhone 15 Pro, lo que da como resultado una impresionante resolución de 64 MP para el teleobjetivo periscópico y una calidad de imagen significativamente mejorada. A las pruebas nos remitimos.

Review realme 12 Pro+ 5G | Pruebas foto con zoom: El teleobjetivo es muy potente, pero hay detalles de saltos de tono y movimiento

Todas las pruebas de distancia que adjuntamos aquí las hicimos utilizando las distancias por defecto de la cámara a 0.6, 1x, 2x, 3x y 6x. En la prueba de zoom escalamos a 10x, 20x, 30x, 60x y 120x y ahí pudimos comprobar algunos detalles que vale la pena abordar:

Las tomas de fotos en actividades deportivas y con personas en movimiento dieron resultados muy interesantes. En casos muy particulares, como la caída de agua de la fuente la lente registró un comportamiento muy variado según el zoom utilizado.

Pero en general el mejor desempeño fue capturando obras de arte y objetos fijos, con algunos barridos cuando el sujeto se encontraba en movimiento, como sucede en la secuencia del charro con la copa montando el alebrije de un gallo.

La prueba de zoom al ágora con las bancas rojas resultó interesante, donde el acercamiento a 20x, 30x, 60x y 120x es tan inestable y ruidoso como podría esperarse para este tipo de terminales. Por desgracia durante las semanas de prueba no tuvimos una sola noche despejada de luna llena por el clima en México. Así que queda pendiente para otra ocasión una prueba al Modo Luna 2.0.

Como ya señalamos el realme 12 Pro+ 5G cuenta con un par de sensores distintos, un Sony IMX 890 para la cámara trasera principal y otro OmniVision OV64B para el teleobjetivo periscópico a 64 MP. Este detalle detona que al hacer las pruebas entre las variaciones de zoom tengamos algunos saltos en las tonalidades.

Las fotos tomadas con un zoom de 0.6, 1, y 2x tienen tonos fríos, mientras que las capturadas a partir del teleobjetivo son más cálidas.

Esto no afecta en nada usualmente, ya que por lo general se toma sobre un mismo rango de zoom el objeto a retratar en la vida cotidiana. Aunque sí salta a simple vista.

Por desgracia este detalle de cambio entre tonalidades persiste al capturar video con zoom, y es ahí donde se convierte en un factor necesario a evaluar, ya que esos saltos son realmente notorios:

En resumen, mientras más apegado se mantenga la serie de fotos o videos a un solo zoom (o un sólo sensor) la experiencia será más integral y satisfactoria.

En el caso concreto de la captura de video es casi una regla mandatoria no manipular el zoom durante la grabación de la escena para evitar esos saltos.

realme 12 Pro+ 5G | Modo Retrato: natural y con opción a retocar, más la cámara de selfies

El Modo Retrato de la cámara trasera ofrece resultados muy interesantes que varían según el fondo sobre el que se aplique el efecto bokeh o de desenfoque.

El procesado por Inteligencia Artificial por lo general trabaja bien de manera predeterminada para difuminar los objetos a espaldas del sujeto, aunque también se puede manipular manualmente.

Cabe destacar que cuando la toma es muy abierta a veces el efecto puede resultar confuso con los recortes de desenfoque. Sin embargo los resultados generales son impactantes:

Una vez capturada la fotografía con el modo retrato es posible aplicar un retoque para pulir algunos detalles faciales o de iluminación en la imagen. Aquí les compartimos una comparativa.

Primero vemos el retrato con retoques después de capturada la imagen y después el retrato tomado originalmente por la cámara. En donde las correcciones aplicadas son mínimamente invasivas:

Prueba Modo Retrato con retoque | Imagen: York Perry | Probamos el realme 12 Pro+ 5G con especial énfasis en su cámara. Nos topamos con un smartphone de gama media-alta con detalles que lo hace sentir premium.

Prueba Modo Retrato sin retoque | Imagen: York Perry | Probamos el realme 12 Pro+ 5G con especial énfasis en su cámara. Nos topamos con un smartphone de gama media-alta con detalles que lo hace sentir premium.

En lo que respecta a la cámara para selfies tenemos un potente sensor Sony de 32 MP que por lo general hace un buen trabajo. Aunque detectamos algunos recortes raros e irregulares cuando el fondo detrás del sujeto son árboles o follaje, funciona mejor con figuras planas o geométricas detrás:

Review realme 12 Pro+ 5G | Fotos de comida: nada mal y los filtros lo hacen aún mejor

Retratar comida es otra actividad recurrente al momento de usar nuestro smartphone en la vida cotidiana. Aquí nos topamos con una grata sorpresa, donde las fotos de comida tienen un balance atractivo en todas su variaciones.

Hay algunos filtros que igual ayudan a potenciar la imagen, pero por fortuna la gran mayoría no son irreales o sobresaturados, lo que mantiene verosímiles nuestras fotos. En esta galería vemos fotos a un mismo platillo, un pan francés gourmet, con los siguientes filtros: Original (sin filtro) / Viaje / Vívido / Natural / Comida.

El filtro Vívido y el de Comida resultan muy recomendables, pero incluso al retirarlos las imágenes de alimentos se mantienen atractivas. Este es uno de los apartados más destacados del realme 12 Pro+ 5G.

El realme 12 Pro+ 5G es una joya con su modo nocturno cuando el objeto está fijo. Pero las fotos normales de noche y las de flores tienen algo a considerar

Para serles francos nos dejó gratamente sorprendidos el Modo Noche de la cámara fotográfica del realme 12 Pro+ 5G. Ya que en condiciones muy bajas de iluminación el lente fue capaz de articular retratos con alto grado de detalle, muy por encima de lo esperado para su segmento.

En el siguiente álbum compartimos varias fotografías capturadas en interiores y exteriores con el modo nocturno. Todas las imágenes fueron capturadas entre las 21:00 y 22:00 horas. Para el caso de las fotos de interiores la única luz encendida era la de la pared detrás del objeto retratado, por lo que la iluminación era de rebote indirecto:

También acudimos a un concierto nocturno con la iluminación más variante y compleja posible, ahí los resultados fueron de todo tipo. Mientras que las fotografías con zoom no fueron impecables aunque sí de alto impacto para compartirse en redes sociales y visualizarse en una pantalla de smartphone, los resultados más admirables se obtuvieron con la cámara de video:

Tomar foto y video decente en un concierto nocturno es la prueba de fuego para cualquier smartphone y en este caso el realme 12 Pro+ 5G ha tenido un desempeño notable que lo destaca dentro de su gama.

Al final integramos un video con zoom fijo de un concierto de día, con el escenario a 20 metros de distancia. Los resultados son muy interesantes, el sonido de fondo es de un helicóptero que se encontraba en la zona.

Por desgracia no todo puede ser perfecto y esta cámara al desechar el lente macro a favor de un teleobjetivo puede ser problemática a la hora de querer retratar flores, naturaleza y objetos de muy cerca. No es terrible el resultado, pero sí es notorio que aquí no hay un macro presente:

Pruebas de video con zoom fijo - Acción y deportes:

Como podemos apreciar, el zoom 3x del teleobjetivo presentó resultados memorables a 60 FPS capturando deportes. De igual forma el video Ultra Steady demostró brindar un estabilizador de imagen muy potente.

El modo 4K o el FullHD a 60 FPS resultaron igual impactantes y más que recomendables. De modo que, en conclusión. La cámara es una bestia que requiere usarse con astucia.

Es aconsejable jugar con los parámetros para obtener resultados brutales, al mismo que se recomienda evitar manipular el zoom durante la captura de video. Al dejarlo fijo se obtendrán resultados geniales.

realme UI 5: el punto a mejorar

Es necesario hablar sobre el sistema operativo móvil de esta marca, en este caso realme UI 5. Si bien se encuentra basado en Android y nunca llega al punto caótico de Xiaomi, esta capa personalizada tiene algunos bugs intermitentes que a veces interrumpieron la experiencia de uso.

Resulta prudente compartirles que es absolutamente necesario descargar la más reciente actualización de UI en cuanto se activa por primera vez el smartphone, ya que la versión que viene de fábrica cuenta con fallos que ni siquiera permiten cargar aplicaciones esenciales, como la propia cámara.

Al final la presente reseña se realizó con el realme 12 Pro+ 12GB RAM + 512GB de almacenamiento corriendo sobre realme UI 5.0, con la kernel 5.10.177, basada en Android 14 y ahí la experiencia mejoró sustancialmente.

En lo que respecta a su autonomía la batería con todo y pruebas de cámara resistió el día completo sin requerir carga. Al terminar las sesiones de captura el consumo de energía se redujo considerablemente. Encima el cargador es bastante veloz, por lo que se convierte en un detalle más que recomendable.

Especificaciones técnicas del realme 12 Pro+ 5G

Imagen: realme | Tenemos en nuestras manos el nuevo realme 12 Pro+ 5G y cocinamos una reseña intensa. Aquí tienen nuestras primeras impresiones.

Como mera referencia les compartimos las especificaciones técnicas generales y el precio del smartphone para el caso de México.

Procesador: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 chipset

Cámara Frontal: Cámara Selfie 32MP Sony

Cámara trasera:

•Teleobjetivo Periscopio OV64B: 64 MP a 4624 x 3472 con distancia focal equivalente a 71mm, apertura f/2.6.

•Cámara principal Sony IMX 890: 50 MP a 4096 x 3072 con distancia focal equivalente a 24mm, apertura f/1,8.

•Cámara ultra gran angular: 8 MP, distancia focal equivalente, f/2.2 de apertura.

Pantalla: OLED FHD+ de 6,7 pulgadas a 2412 x 1080 con frecuencia de actualización hasta 120 Hz y brillo máximo global de 800 nits.

Memoria RAM: 12GB+12GB Dynamic RAM

Almacenamiento: 256 GB y 512 GB

Grosor: aprox. 8,75 mm

Peso: aprox. 196 g (cuero vegano)

Colores: Azul y Beige

Batería: 5.000 mAh

Carga: 67W SUPERVOOC

Sistema Operativo: realme UI 5

Precio:

realme 12 Pro+ 8GB RAM+256GB de almacenamiento: MXN $9.699.

realme 12 Pro+ 12GB RAM + 512GB de almacenamiento: MXN $10.999.

CONCLUSIONES: Vale cada centavo si se busca una cámara potente a un precio atractivo

El realme 12 Pro+ 5G es un digno sucesor del modelo previo y parece destinado a convertirse en el nuevo referente de su segmento. Se siente premium en algunos aspectos y la combinación de sus detalles de diseño resultará más que atractivo para algunos usuarios exigentes en el apartado estético.

Sin embargo el punto más destacable es su cámara espectacular que brinda resultados más que destacables para su gama, cuando se usa con el cuidado que amerita.

La autonomía de su batería es admirable y para su rango de precio es una de las alternativas más atractivas que van a encontrar en el mercado.