REVIEW | Honor Magic6 Pro: el aliado perfecto para capturar paisajes impresionantes

Honor nos llevó a la Patagonia para conocer toda la magia de Honor Magic6 Pro, el buque insignia de la marca. Pudimos poner a prueba todas las características del dispositivo en un clima adverso con paisajes impresionantes ¡y pinguinos! Una experiencia única que hizo que nos transformamos en fotógrafos profesionales tecnológicos de forma intuitiva gracias al poder de lo nuevo de la marca.

Diseño vistoso y funcional

Como ya comentamos en las primeras impresiones, el smartphone tiene un diseño que llama la atención por como tiene dispuesto los lentes de la cámara en la parte trasera del dispositivo. Pero es el color savia verde y la textura lo que hace que se transforme rápidamente no solo en algo que destaque sino que apele al buen gusto y lo elegante y se sienta particularmente bien sosteniéndolo en la mano, evitando que se deslice y que queden las huellas digitales marcadas en la parte trasera. Algo que alguien a quien le suelen sudar las manos (mi caso) agradece.

Una excelente cámara en tus manos

La cámara es surreal, es como tener a un fotógrafo profesional en tu bolsillo. Es el primer teléfono en la industria que pose una cámara telefoto periscópica de 180MP que permite hasta 100x de zoom digital.

Un excelente detalle de interfaz es que a partir del 15x un recuadro en la esquina superior izquierda aparece con la imagen actual, para entender donde se esta haciendo el zoom y poder manipular el teléfono. Así podrás encontrar el punto de acción.

Algo que fue sumamente útil en nuestra visita a la reserva Parque Pingüino Rey ya que estas magnificas criaturas estaban a unos 70 metros de distancia.

Pingüinos con HONOR, lejos- FayerWayer - JP Howard

Pingüinos con HONOR, lejos, Zoom 100x- FayerWayer - JP Howard

Pingüinos con HONOR y binocular - FayerWayer- JP Howard

Pusimos a prueba la cámara frontal en distintas situaciones, para poder comprobar “por qué” es reconocida como la mejor cámara de la industria. Nuestra conclusión es que, hasta el momento, no podemos decir lo contrario. Les comparto un par de fotos del viaje para que lo vean ustedes mismos.

Experiencia cámara Honor - FayerWayer / JP Howard

Experiencia cámara Honor - FayerWayer / JP Howard

Experiencia cámara Honor - FayerWayer / JP Howard

Experiencia cámara Honor - FayerWayer / JP Howard

Experiencia cámara Honor - FayerWayer / JP Howard

Experiencia cámara Honor - FayerWayer / JP Howard

Muchas de estas imágenes se deben no solo al poderoso sistema de cámara HONOR Falcon 2.0, sino también al hecho de que el dispositivo cuenta con un sensor HDR personalizado que ofrece una mejora del 210% en el rango dinámico.

Esto permite capturar colores reales incluso en condiciones de iluminación de alto contraste. Además, la cámara trasera cuenta con un gran angular de 0,5x, una característica poco común en este tipo de dispositivos, lo que permite capturar imágenes potentes con una perspectiva más amplia.

Y como si esto fuera poco, estas capacidades se potencian aún más con la inteligencia artificial integrada, que no solo nos ayuda a perfeccionar nuestras fotos, sino que también es capaz de detectar dónde se encuentra la acción. El HONOR AI Motion Sensing Capture nos permite capturar imágenes impresionantes incluso en situaciones de movimiento, como la de este zorro gris que se cruzó en nuestro camino.

Experiencia HONOR, zorro gris - FayerWayer / JP Howard

Además, el modo macro aprovecha a la perfección la IA, logrando capturas que muestran de forma perfecta los detalles. A la izquierda vemos la imagen en modo normal, a la derecha al máximo detalle, sin perder ninguna calidad.

Comparativa Honor, normal y macro - FayerWayer / JP Howard

Selfies que enamoran

La gran problemática de las selfies es que nunca son tan poderosas y nítidas como las imágenes obtenidas con la cámara frontal. ¿Probar su potencia? Con dos ejercicios clásicos: la selfie típica del ascensor y la foto más difícil que se pueda hacer… sol a contra luz. Los resultados hablan por si solos.

Pruebas en modo selfie HONOR - FayerWayer / JP Howard

Pruebas en modo selfie HONOR - FayerWayer / JP Howard

Haciendo cine

Con una cámara así de potente no podía fallar su capacidad de hacer videos, no solo se pueden hacer videos a 60 fps y 4K sino que se puede hacer uso de la inteligencia artificial para mejorarlos ya sea de día o de noche generando videos de altisima calidad sin un mayor esfuerzo.

Tiene además distintos modos en donde se puede separar la pantalla en dos y hacer uso de las cámaras traseras o frontales a elección ya sea en formato vertical u horizontal generando una nueva forma de grabar sin necesidad de pasar por postproducción

Simplificando la vida y ¡anticaidas!

El dispositivo posee una pantalla de 6,8 pulgadas con una resolución de 2.800 x 1.280 píxeles, refresco LTPO de 1 a 120 Hz de bajo consumo, logrando no solo una experiencia visual sobresaliente. Sino que también se preocupa por el usuario final al reducir la fatiga visual. Con una pantalla así de sobresaliente, uno de los principales miedos es que ésta se rompa por caídas o descuidos. Honor se preocupa tanto por este detalle que crea el Honor Glass Shield Pro, una superficie que absorbe hasta 10 veces más impactos que el vidrio tradicional.

Viene además incorporado el sistema operativo Magic 8.0 basado en Android 14, el cual incorpora un sin fin de mejoras en la calidad de vida utilizando la IA integrada sin necesidad de estar conectado a internet. Así, por ejemplo, arrastrando los laterales de la pantalla hacia el resto, aparece un menú, en el cual puedes hacer drag and drop de distintos elementos de forma directa sin tener que trasladarlos de una aplicación a otra y perder tiempo. Además, entiende los formatos de direcciones, lo que hace fácil ir directamente a Google Maps u otra de las 100 aplicaciones que Magic Portal ya comprende para optimizar los tiempos y simplificar nuestras vidas.

Rendimiento continuo

Una de las grandes problemáticas que tenemos siempre a la hora de trabajar con un dispositivo móvil poderoso es qué significa tener pocas horas de uso con el máximo de su potencia y, si se logra, este se calienta hasta el punto en que te aparece un aviso que debes cerrar aplicaciones.

Este no es el caso con Honor Magic6 Pro , es magia pura. Inspirados en la tecnología de los autos eléctricos, nos presentan la Batería HONOR Silicon-Carbon 2.0 con Chip HONOR E1 que le saca el trote a los 5,600mAh, ya que el chip logra eficiencia energética, logrando optimizar la duración de batería de forma ejemplar. Además de no calentarse, esta puede funcionar hasta en -20 grados, ideal para los que practican deportes en la nieve o usan el teléfono en un clima adverso.

Para respaldar este punto, tenemos lo vivido con los pingüinos y no por las fotos, sino por lo que significó la actividad en su totalidad. Fueron 9 horas: una de actividad, 4 de ida y 4 de vuelta, y en todo momento estuve grabando videos, sacando fotos o jugando, y se me apagó el teléfono casi al final de la jornada solo porque no lo había cargado al 100% antes de salir. ¡Jamás se sobrecalentó!

Esta característica, además de ser una excelente noticia para los creadores de contenido, lo es también para los gamers, ya que gracias al chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, el procesador Android más potente del mercado, no solo asegura que va a rendir cualquier juego sin importar lo exigente que este sea, sino que lo hará de forma perfecta sin disminuir el rendimiento. Perfecto para quienes quieran comenzar a jugar de forma más profesional.

Compromiso con el medio ambiente

Si bien este tema es uno que suele pasar desapercibido en los productos como tal, creemos que es importante destacarlo no solo cuando aparece de forma resaltada en la caja de un producto o cuando hacen una campaña ecológica, sino también cuando el producto como tal se crea con este propósito a partir de lo esperado por los clientes actuales.

Este es el caso de Honor Magic6 Pro. La batería, a diferencia de la competencia, tiene una menor degradación con el tiempo, lo que se traduce en que el teléfono tenga una mayor vida útil, generando de esta forma un beneficio considerable y reduciendo los desechos electrónicos de esta nueva generación de dispositivos Honor.

Conclusiones finales y disponibilidad

Si bien Honor es una marca que aún no se conoce tan bien en el mercado definitivamente este telefono la va a poner en el radar, no tiene nada que envidiarle a otros equipos de gama alta. El teléfono no solo se siente premium por lo estético, sino que es sumamente poderoso e innovador.

Está lleno de detalles que hacen la diferencia como el modo para una sola mano, las funciones del sistema operativo o la libertad del uso de la cámara en modo profesional dando una libertad creativa que se agradece.

El teléfono ya se encuentra disponible en su color verde vintage en los principales retailers de Chile, a un valor referencial de $ 1.349.990 CLP.