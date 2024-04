Preview | Honor Magic6 Pro: elegante y poderoso, estas son nuestras primeras impresiones

Elegante, poderoso y con una gran batería son las primeras características que resaltan a las primeras horas de uso de la nueva apuesta de Honor: Honor Magic6 Pro, un teléfono que sorprende para bien. Hace que tanto los usuarios casuales como los más exigentes encuentren algo que les genere una sonrisa o dos al referirse a este equipo. Aquí te dejamos solo las primeras impresiones, ya pronto tendremos el review.

PUBLICIDAD

Los que aman las fotos encontrarán no solo tres poderosas cámaras frontales y una gran calidad para selfies, sino que tendrán además un modo profesional. Con él, podrán cambiar los isos, apertura de diafragma o balances de blanco, y también podrán operar las distancias de los teleobjetivos: dando una libertad que muy pocas veces se encuentra en dispositivos móviles.

Primeras impresiones - Honor

Algunas funciones que llamaron mi atención

Si ajustar de forma manual no es lo tuyo ¡No te preocupes! Cuenta con varios modos automáticos que, sin lugar a dudas, harán que tus fotos sean perfectas. Y para toda ocasión: perfectas para redes sociales o para darle un look profesional a tus productos si tienes un emprendimiento.

Recomendados

Pensamiento en voz alta: no me cabe duda que muchos “match” en Tinder se generarán gracias a este teléfono. Y no necesariamente por el modo belleza (que también viene incluido). Si no que, porque tendrás una gran fotografía de perfil.

Primeras impresiones - Honor

Primeras impresiones - Honor

Adicionalmente tiene un modo pensado en el movimiento, para que saques esa foto precisa haciendo deporte, concierto o lo que desees. ¡Es difícil capturar el momento exacto! Pero con este Honor, no. Será muy sencillo. ¡Ah y puedes asignar un obturador flotante en la pantalla! Ideal para los que tienen manos grandes o muy pequeñas. Punto a favor: detalles que encantan.

Atención creadores de contenido

Para los creadores de contenido audiovisual les tenemos una notica que les va a encantar: No solo puedes grabar en 4k y a 60 fps por segundo, sino que tiene un modo “película” en donde junto a la inteligencia artificial se ajusta según los colores y entorno.

La suma de todo esto hace que tus videos tengan un efecto cinematográfico de forma fácil y profesional. Además, tiene la opción de multicámara grabando en una misma toma: con 2 cámaras de forma simultánea a tu elección, ya sean ambas frontales o frontal y trasera.

Esto es ideal para darle contexto a un video, sin necesidad de perder tiempo editando. Ahora es algo que se puede crear de forma nativa y con calidad asombrosa. Las fotografías: hermosas también. Bien equilibradas y un macro monstruoso. De eso, te hablaremos más en el review, pero por mientras, mira estos resultados:

Primeras impresiones - Honor

Primeras impresiones - Honor

Honor te cuida ¿Qué significa esto?

Con una pantalla OLED de 6,8, el Honor Magic6 Pro´ tiene la particularidad de entender el entorno y hacer que la luminosidad se vaya regulando de forma automática. Esto, es para proteger la vista: detalles que hacen la diferencia.

De la misma forma, es una pantalla resistente a caídas en múltiples escenarios: lo que sin lugar a dudas es un gran alivio sobre todo si tienes hijos o si se te suele caer el teléfono con resultados catastróficos. Otro pensamiento en voz alta: suelo ser de esas personas que sufren accidentes con resultados catastróficos.

Batería y conclusiones

Puse a prueba su energía. Estuve grabando videos todo un día y pasó la prueba. Llegue a casa con 10% de batería. Con el cargador ultra rápido lo cargué en menos de media hora: haciendo que mi ansiedad desapareciera por completo. Sin lugar a dudas, es una característica que celebro y respeto.

Para finalizar puedo decir que es un teléfono lleno de detalles positivos que hacen que la vida sea mas simple. Desde funciones de accesibilidad a pequeños gestos táctiles. Cada una de estas cosas hacen que se note la preocupación de Honor por su audiencia.

Ya no se trata de lo lindo y poderoso que luzca (y sea) el hardware (con su innovación y diseño), sino que en su software y con funcionalidades propias de la marca, he observado un trabajo cuidadoso y centrado en el usuario. Seguiremos revisando este equipo, para traerles su tabla de características al detalle y un profundo review. Adelante estudios.