Samsung se pone guapo y libera Galaxy AI gratis para el Galaxy S23 y otros modelos viejos hasta 2025

Desde el año pasado Samsung se plagó de rumores que apuntaban a que la compañía cambiaría la dinámica y las reglas de su juego alterando el balance de sus enfoques para darle un peso especial a la Inteligencia Artificial como nuevo factor distintivo complementario para su línea de dispositivos inteligentes. Al final lucía como poco probable, pero entonces llegó Galaxy AI, un servicio que compite con ChatGPT, Copilot de Microsoft y similares con resultados admirables.

Unos de los principales atractivos es que esta plataforma, que se mantiene como exclusiva para los dispositivos de última generación de la compañía, no tienen costo alguno, por ahora. Pero casi desde el momento mismo de su lanzamiento generó severas críticas, ya que los buques insignia de años pasados en materia de hardware y especificaciones técnicas son perfectamente capaces de correr estas funciones que no estaban disponibles.

Imagen: Android Police | Parece que la plataforma Galaxy AI de Samsung llegará a muchos más dispositivos de los que se tenía pensado. Pero hay algo confuso con su cobro.

Poco tiempo pasó para que el fabricante anunciara otro cambio de planes y a inicios de febrero de este año 2024 reveló que estarían dispuestos a abrir la disponibilidad de esta plataforma a smartphones y tablets de generaciones más viejas. Pero nunca dieron detalles precisos y puntuales sobre exactamente cómo sería todo.

La buena noticia es que ahora la empresa por fin cumple con su promesa de extender su Inteligencia Artificial en sus dispositivos móviles.

Samsung libera Galaxy AI a modelos viejos completamente gratis

De acuerdo con un comunicado oficial de la propia gente de Samsung la suite de herramientas Galaxy AI, presentada junto a la serie Galaxy S24 en enero de este 2024, ahora estará disponible para una gama más amplia de smartphones y tablets. A partir de la actualización One UI 6.1, que trae consigo Galaxy AI, llegará primero a los propietarios de cualquier Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold5 y Galaxy Z Flip5; las tablets Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus y Galaxy Tab S9 Ultra:

“Galaxy AI no sólo abre las puertas a una nueva era de la Inteligencia Artificial móvil, sino que también pone el poder de la innovación en manos de los usuarios, permitiéndoles explorar las posibilidades ilimitadas de la tecnología. Y con esta nueva actualización democratizamos el acceso de las personas a las instalaciones que sólo la Inteligencia Artificial puede ofrecer”.

Es la declaración oficial de Antonio Quintas, vicepresidente senior de Mobile Experience de Samsung para Latinoamérica, con motivo de esta actualización donde más allá de la popular función Circle to Search, que también se encuentra en los Google Pixel, y de Generative Edit, para editar fotos con IA, Galaxy AI ofrece otras funciones útiles como Live Translate de traducción en vivo y Chat Assist, similar a ChatGPT.

Se trata de un agregado muy atractivo cuya estabilidad está por probarse en los modelos más antiguos, donde es un hecho que sí soportarían el servicio, aunque queda la duda sobre su estabilidad y fluidez.

Galaxy AI será gratis hasta 2025... por ahora

Pero entre todo la mejor noticia es que Samsung ha confirmado que, por ahora, la actualización One UI 6.1 y las funciones Galaxy AI serán gratuitas para todos los usuarios hasta finales del año 2025, periodo a partir del cual la compañía, en teoría, comenzaría a cobrar por estas funciones.

En esencia el fabricante está confirmando que aplicaría la misma lógica de reglas que ya habría anunciado para la familia Galaxy S24. Aunque todavía queda pendiente descubrir cuál sería el precio final por las suscripción del servicio con todos los agregados integrado a la plataforma a estas alturas.

Será necesario también esperar un poco para ver cómo los usuarios de esta marca aceptan la plataforma y el uso que hacen de ella.

Pero por lo pronto todo apunta a que Galaxy AI poco a poco se está convirtiendo en una herramienta distintiva y que genera gran atracción para la comunidad Android.