WhatsApp se transforma con Carina: Así puedes activar su nueva asistente con Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial es mucho más que ChatGPT o Midjourney. En la actualidad, existen diferentes aplicaciones y formas de interactuar con IA, como por ejemplo los chatbots en WhatsApp.

En este contexto, hoy les contamos sobre una asistente virtual para la app de mensajería que está revolucionando algunos lugares del mundo gracias a su eficiencia.

Así es, tal vez ya la has escuchado: Hablamos de Carina, una nueva inteligencia artificial disponible a un sólo click de distancia.

Recomendados

Carina | Inteligencia Artificial para WhatsApp

Cómo acceder a Carina en WhatsApp

Desde su debut en España en septiembre de 2023, Carina ha experimentado un crecimiento exponencial, alcanzando a más de 350 mil usuarios en sólo unos meses según datos entregados por su CEO, Daniel Dacuña.

Y es que Carina se destaca por ofrecer soluciones clásicas de IA, como recomendaciones personalizadas y respuestas casi instantáneas.

Esta capacidad se debe a su acceso en tiempo real a internet , por lo que asegura entregar información actualizada a los usuarios.

Su modo de uso es bastante fácil. Basta con ir a su chat para que quede guardado como un contacto en tu listado de WhatsApp, sin necesidad de descargas adicionales.

Pero no todo puede ser tan bueno. Este chatbot no es gratuito, de hecho cobra 3,99€ mensuales y no da la opción de probarlo antes de invertir.

Aún así, su capacidad de transcribir audios o de dar respuesta a preguntas rápidas la hace una IA versátil y que podría ser, a la larga, una buena inversión.