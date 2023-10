WhatsApp: ¿Qué es el punto verde que sale al lado de tus chats y cómo activarlo o desactivarlo?

Nadie puede negar el valioso esfuerzo que ha hecho WhatsApp para convertirse en un servicio de mensajería bastante funcional. La aplicación de Meta viene introduciendo opciones para que cada usuario tenga diferentes variedades para disfrutar de la app tanto en celulares Android como en dispositivos iOS.

Los videomensajes, la edición de texto dentro de sus chats y el hecho de poder compartir imágenes en alta calidad, son solo algunas de las nuevas funciones que se pueden gozar en WhatsApp. Sin embargo, eso del punto verde sigue siendo confuso para algunas personas.

Por lo tanto, vamos a explicarles lo que significa el punto verde y cómo activarlo o desactivarlo, según sea el caso.

El punto verde de WhatsApp significa que has marcado un chat como no leído. Esto puede suceder si has abierto un chat y no has leído todos los mensajes, o si has marcado un chat como no leído intencionalmente para poder responderlo más tarde.

El punto verde aparece junto al nombre del chat en la lista de chats. Si abres un chat con un punto verde, el punto desaparecerá.

Para marcar un chat como no leído, sigue estos pasos:

Abre el chat que quieres marcar como no leído.

Toca el nombre del chat en la parte superior de la pantalla.

Toca el botón “Marcar como no leído”.

Para eliminar el punto verde de un chat, sigue estos pasos: