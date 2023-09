Wiltech cuenta detalles sobre su disputa contra Apple: “Me dijeron que podía ir preso”

Un técnico de celulares de Colombia, llamado Wilmer Becerra, pero reconocido como Wiltech, se hizo internacional gracias a las redes sociales y su sorprendente capacidad de arreglar cualquier equipo que le pongan en frente. ¿Su especialidad? Los iPhone desechados por los servicios de reparación oficiales de Apple.

Cuando el gigante de Cupertino dice “no sirven más” o “no tienen reparación”, Wiltech aparece y los revisa hasta el punto de que los pone a funcionar de manera óptima. Por esta práctica, el técnico colombiano recibió una amenazante carta documento de parte de Apple, que le advierte tomar acciones legales si sigue realizando este trabajo.

En Apple no estuvieron contentos con el trabajo de Wilmer y le emitieron una advertencia, argumentando que se hace pasar por servicio oficial de la empresa. El mismo técnico aclara en sus redes que es un trabajador independiente que se volvió experto en los celulares del gigante de Cupertino. Además, explica que le aclara eso a los clientes que buscan en él una solución urgente para no perder su dispositivo.

Recientemente ha ofrecido nuevos detalles de cómo se resolvió el inconveniente, revelando momentos delicados en los que se asustó y acudió a asesores legales, debido a que creía que enfrentaría un enorme juicio contra una de alas tecnológicas más grandes del mundo.

Wilmer Becerra habló con el Diario Semana sobre la situación.

“Apple me mandó un comunicado por correo diciéndome que me acusaban de unas actuaciones irregulares por uso de logo, supuestamente hacerme pasar por un servicio técnico oficial y por uso de piezas falsas. Además, me dijeron que por todas esas actuaciones por las que ellos me estaban culpando podría recibir de cuatro hasta ocho años de cárcel. Yo vi eso como una especie de hostigamiento en contra de lo que hacía”, dice el técnico de celulares.

“Les hice saber la situación a unos abogados que me estaban asesorando, muchos decían que no, que eso era algo muy serio y complicado; otros me decían que era un simple comunicado y no una denuncia como tal. Sin embargo, les respondí defendiéndome de lo que me acusaban: les dije que el logo de Apple ya no lo usaba y que las fotos que aparecen son viejas”, explicó.

Después de que se hizo viral su caso, desde Apple bajaron el tono y las charlas fueron más en términos amistosos, en los que le aclararon que no habían denuncias o amenazas de multas. De hecho, hasta le pasaron un formulario para que aplicara para ser un agente autorizado de la empresa en su país de actividades, Colombia.