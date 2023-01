Honor lanza un fuerte mensaje a Samgung en la promoción del lanzamiento de la serie Magic 5

Honor se prepara para el lanzamiento de su nueva familia de celulares. La serie Magic 5 se lanzará en la Mobile World Congress 2023, que se realizará en Barcelona, España, entre el próximo 27 de febrero y el 2 de marzo.

Sobre esta nueva familia de smartphone la marca Honor ha sido muy cauta y solo ha permitido la filtración de ciertas características y algunas pocas imágenes sobre lo que serán los celulares.

El fabricante de origen chino tiene la intención de competir de forma directa contra Samsung, máximo vendedor en 2022 en el apartado de los Android y lo demuestra con una promoción en la que le apuntan con mensaje para nada subliminal.

Honor hizo pública una imagen en la que se muestra la primera foto que se tomó del agujero negro de la Vía Láctea, en la historia de la exploración espacial.

Dicha imagen la acompaña de la frase: “Go beyond te Galaxy to witness the real Magic” (Ve más allá de la galaxia para ser testigo de la magia real).

Honor Magic 5

Se trata de un juego de palabras en el que Galaxy, al escribirlo con mayúscula, se convierte en una referencia de la exitosa serie de Samsung, que año tras año se sitúa en lo más alto de las ventas de smartphone Android en el mundo.

Honor tiene una tarea compleja

La marca de origen chino está muy lejos de los números de Samsung, pero para intentar acercarse presentarán tres nuevos celulares en esta serie: el Magic 5, Magic 5 Pro y Magic 5 Prestige Edition, según reseña Smart GSM.

Adelantan que las filtraciones indican que todos llegarán con pantalla OLED LTPO de 6.8 pulgadas y una tasa de refresco variable entre 1Hz y 120Hz, soporte HDR10+ y hasta 1100 nits de brillo.

Los mismos llegarían con procesadores Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm y una memoria RAM del tipo LPDDR5X quee viene con almacenamiento UFS 5.0. Asimismo, adelantan que llegará con batería de 5.000 mAh y carga rápida de 50 W con dos mecanismos: el de cable y el inalámbrico.