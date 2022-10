YouTube por fin te dejará hacer zoom a los videos con su nueva actualización

YouTube es hoy por hoy tal vez la plataforma de video por streaming más popular del planeta y a estas alturas podríamos considerar que para muchos ya es parte de nuestra rutina diaria en la red.

En este momento tal vez la mayoría de los reflectores se centren en servicios como el de Netflix, Disney Plus o en especial HBO Max, tras el final de la primera temporada de House of the Dragon.

Pero la realidad es que YouTube ha sido un auténtico sobreviviente que ha sabido permanecer y seguir evolucionando. Desde sus inicios como un sitio para compartir videos cortos hasta la actualidad que constituye un catálogo casi infinito de contenido de todo tipo desde cualquier dispositivo conectado a internet.

La encarnación más popular de YouTube es actualmente como app móvil para smartphones y para ser honestos ha crecido de forma interesante su interfaz en este terreno.

Pero por años hubo un problema que los usuarios señalaron sin ver mejora alguna: lo estático del formato de reproducción de video.

YouTube ya permite hacer zoom a los videos

A través de una publicación en su blog oficial la gente de Google ha revelado las grandes novedades que se integran en la más reciente actualización de la app para dispositivos móviles.

En un vistazo superficial pareciera que no hay mejoras profundas en la interfaz, sin embargo se ha agregado una nueva y muy anhelada función, denominada como “Pinch to zoom” (pincha para hacer zoom).

En donde los usuarios básicamente ahora pueden reproducir cualquier video y usar sus dos dedos para fijar el área de zoom donde se quedaría fija la reproducción. Este video lo explica mejor:

Después de múltiples solicitudes de la comunidad, YouTube finalmente introdujo esta opción de acercar o alejar un video. Algo que otras plataformas ya implementaban desde hace tiempo.

Pero en este caso las cosas se pusieron mejor, ya que ahora en la app se hace el movimiento para aplicar el zoom y al retirar los dedos el video se mantiene en la proporción y punto de enfoque fijado.

Esto significa que se puede disfrutar de un video ampliado sin la molestia de tener que mantener los dedos en la pantalla durante toda la reproducción. Algo que aún es necesario en las otras interfaces de la competencia.

De igual forma en la app se ha integrado una mejora en la interfaz del reproductor, integrando miniaturas más precisas al desplazarse por la línea de tiempo de la reproducción.

Gracias a ello será más fácil encontrar puntos específicos del video y reanudar la reproducción desde ahí.